Американська телеведуча прийшла на премію MTV VMA у наряді з Aliexpress (фото)

Раніше зірка заявляла, що її наряд пошито під спеціальне замовлення.

35-річна американська телезірка та співачка Джастіна Валентайн прийшла на церемонію нагородження премією MTV VMA у наряді з Aliexpress.

Спочатку знаменитість голосно заявляла, що її яскравий костюм виготовили спеціально для неї на замовлення. Проте через деякий час користувачі мережі знайшли ідентичний лук на відомому сайті Aliexpress.

Вартість костюму становить 67 доларів (приблизно 2,5 тисячі гривень). Проте ціна може коливатися до 6 тисяч гривень.

[ + – ] Образ Джастіни Валентайн

Яскравий костюм Джастіни Валентайн з тисячами камінчиків привернув увагу публіки та преси. Вона доповнила свій аутфіт зачіскою у формі високого хвоста, сережками-кільцями та світло-рожевими туфлями на підборах.

[ + – ] Джастіна Валентайн на MTV VMA

35-річна Джастіна Валентайн — доволі популярна телеперсона в США. Її знають як реперку та телеведучу. Найпопулярніші її пісні — "Candy Land" за участю репера Фетті Вапа, "All The Way" і "Unbelievable". Знаменитість також відома як учасниця акторського складу в імпровізованому комедійному шоу Wild 'N Out.

