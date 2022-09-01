Тейлор Свіфт прийшла на MTV VMA у дорогоцінному камінні з ніг до голови (фото, відео)
Навіть макіяж та манікюр артистки виблискували кристалами.
32-річна американська співачка Тейлор Свіфт відвідала премію MTV VMAs 2022 у неймовірно блискучому образі. Про це пише The Cut.
Артистка вийшла на червону килимову доріжку заходу в образі з дорогоцінних каменів — від макіяжу до взуття. Тейлор Свіфт приміряла неймовірно блискучу мінісукню з відкритими плечима та спиною.
Особливої уваги заслуговує макіяж американської зірки сцени — візажистка Пет Макграт повторила на її обличчі популярний у мережі трюк з "невидимою" підводкою, доповнивши його класичними чорними стрілками та стразами.
Волосся Тейлор було зібране в затягнутий охайний пучок, з якого виділявся чубчик-шторка, рівномірно розділений на дві сторони обличчя співачки.
Святковий манікюр артистки також був зроблений у "діамантовій" тематиці.
32-річна Тейлор стала тріумфаторкою цього вечора й однією з ікон стилю, отримавши статуетку "космонавта" в номінаціях "Відео року" та "Найкраще довге відео" за All Too Well. Проте найкращою піснею року стала композиція молодої співачки Біллі Айліш.
Нагадаємо, відома американська телеведуча прийшла на церемонію MTV VMA в наряді з Aliexpress.
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