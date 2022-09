Тейлор Свіфт прийшла на MTV VMA у дорогоцінному камінні з ніг до голови (фото, відео)

Навіть макіяж та манікюр артистки виблискували кристалами.

32-річна американська співачка Тейлор Свіфт відвідала премію MTV VMAs 2022 у неймовірно блискучому образі. Про це пише The Cut.

Артистка вийшла на червону килимову доріжку заходу в образі з дорогоцінних каменів — від макіяжу до взуття. Тейлор Свіфт приміряла неймовірно блискучу мінісукню з відкритими плечима та спиною.

Особливої уваги заслуговує макіяж американської зірки сцени — візажистка Пет Макграт повторила на її обличчі популярний у мережі трюк з "невидимою" підводкою, доповнивши його класичними чорними стрілками та стразами.

Волосся Тейлор було зібране в затягнутий охайний пучок, з якого виділявся чубчик-шторка, рівномірно розділений на дві сторони обличчя співачки.

[ + – ] Тейлор Свіфт

Святковий манікюр артистки також був зроблений у "діамантовій" тематиці.

[ + – ] Тейлор Свіфт на MTV VMA

32-річна Тейлор стала тріумфаторкою цього вечора й однією з ікон стилю, отримавши статуетку "космонавта" в номінаціях "Відео року" та "Найкраще довге відео" за All Too Well. Проте найкращою піснею року стала композиція молодої співачки Біллі Айліш.

