Тейлор Свіфт встановила рекорд у Billboard Hot 100

Американська співачка стала першою виконавицею, пісні якої одночасно зайняли перші 10 місць чарту Billboard Hot 100.

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Про це повідомляє Billboard.

Відомо, що популярній американській виконавиці вдалося випередити канадського репера Дрейка, композиції якого у 2021 році займали перші дев'ять місць чарту з 10.

Зараз у Billboard Hot 100 усі десять рядків займають треки 32-річної Тейлор із останнього альбому Midnights. Пісня Anti-Hero очолила чарт.

[ + – ] Кліп Тейлор Свіфт на пісню Anti-Hero

"10 із 10 Hot 100??? На моєму 10-му альбомі??? Я в руїнах", — написала 32-річна поп-зірка у Twitter.

[ + – ] Twitter Тейлор Свіфт

Новий альбом вийшов 21 жовтня як у стандартній версії з 13 треками, так і в делюкс-версії із сімома бонус-треками. Це був один із найбільших запусків альбомів майже за сім років.

Свіфт встановила низку нових рекордів із альбомом Midnights: у нього був найбільший перший тиждень продажів серед усіх альбомів цього року, що майже вдвічі перевищує продаж попереднього володаря титулу, Harry's House, третього сольного альбому Гаррі Стайлса. У Midnights також були найвищі потоки за перший тиждень року —72,5 млн, що також перевершило показники Стайлза (53,9 млн).

Нагадаємо, 30-річна Джесіка Маклейн, яка навчалася зі співачкою Тейлор Свіфт в одній школі, записала відео, в якому розповіла, за що майбутню суперзірку не любили однокласники.

Також Фокус писав, що 32-річна американська співачка Тейлор Свіфт відвідала премію MTV VMAs 2022 в образі з дорогоцінного каміння — від макіяжу до взуття.