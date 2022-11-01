Герцогские супруги в очередной раз настроили против себя семью.

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Принц Гарри и Меган Маркл нарушили давнюю королевскую традицию. Об этом сообщает Mirror.

Герцоги Сассекские в декабре 2022 не приедут в Великобританию на зимние каникулы, чтобы вместе с семьей отпраздновать Рождество. Таким образом супруги нарушают устоявшуюся королевскую традицию проводить зимние праздники вместе.

Сообщается, что пара в это время будет занята продвижением мемуаров сына короля Великобритании, выпуск которых запланирован на 10 января 2023. По мнению экспертов, откровения принца Гарри навсегда поставят точку в отношениях Карла III и его младшего сына.

[ + – ] Принц Гарри и принц Уильям Фото: Getty Images

Герцоги Сассекские в начале 2020 сложили королевские обязанности и переехали в США. Там у них родилась дочь Лилибет Диана, которую назвали в честь бабушки и мамы принца Гарри.

После смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 дети герцогских супругов автоматически стали принцем и принцессой, однако официально монарх Карл III еще не утвердил изменения на сайте королевской семьи.

Что касается самого принца Гарри и Меган Маркл, их после выпуска скандальных мемуаров могут лишить королевских титулов, которые они получили в мае 2018 после своей свадьбы.

[ + – ] Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Напомним, принц Гарри обратился за помощью к своим бывшим девушкам и друзьям.

Также Фокус писал о планах в Букингемском дворце относительно будущего принца Гарри.