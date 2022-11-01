Герцогське подружжя вкотре налаштувало проти себе родину.

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Принц Гаррі та Меган Маркл порушили давню королівську традицію. Про це повідомляє Mirror.

Герцоги Сассекські у грудні 2022 не приїдуть до Великобританії на зимові канікули, аби разом з родиною відсвяткувати Різдво. Таким чином подружжя порушує усталену королівську традицію проводити свята разом.

Повідомляється, що пара в цей час буде зайнята просуванням мемуарів сина короля Великобританії, випуск яких запланований на 10 січня 2023. На думку експертів, одкровення принца Гаррі назавжди поставить крапку у стосунках Карла ІІІ та його меншого сина.

[ + – ] Принц Гаррі та принц Вільям Фото: Getty Images

Герцоги Сассекські на початку 2020 склали королівські обов'язки та переїхали до США. Уже там у них народилася донька Лілібет Діана, яку назвали в честь бабусі та мами принца Гаррі.

Після смерті королеви Єлизавети ІІ у вересні 2022 діти герцогського подружжя автоматично стали принцом та принцесою, проте офіційно монарх Карл ІІІ ще не затвердив зміни на сайті королівської родини.

Щодо самого принца Гаррі та Меган Маркл, їх після випуску скандальних мемуарів можуть позбавити королівських титулів, які вони отримали у травні 2018 після свого весілля.

[ + – ] Кейт Міддлтон, принц Вільям, принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Гаррі звернувся за допомогою до своїх колишніх дівчат та друзів.

Також Фокус писав про плани в Букінгемському палаці щодо майбутнього принца Гаррі.