Втім, багато хто відмовив герцогу Сассекському.

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Принц Гаррі звернувся за допомогою до своїх колишніх дівчат. Про це пише британський таблоїд The Sun.

Як повідомляється, герцог Сассекський під час написання своїх мемуарів вирішив звернутися за допомогою до екскоханих та друзів влітку 2022. Син короля Карла ІІІ просив знайомих поговорити з письменником Джей Ар Мерінгером. Попри те, що весь цей час їм було заборонено спілкуватися з журналістами.

"Гаррі вийшов з ними на зв'язок. Друзі та колишні кохані були ввічливими та сказали, що подумають, але зрештою більшість з них сказали "ні", — зазначає інсайдер.

[ + – ] Принц Вільям та принц Гаррі Фото: Getty Images

Очікується, що скандальні мемуари герцога Сассекського вийдуть на початку 2023. І якщо у книзі буде хоч якась інформація, що завдасть шкоди репутації королівської родини Великобританії, новоспечений монарх Карл ІІІ позбавить сина та його дружину королівських титулів.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Скриншот

Також на екрани до кінця 2023 повинен вийти документальний серіал про життя принца Гаррі та Меган Маркл у Букінгемському палаці. Картина є спільним проєктом Netflix і Archewell Productions. Вихід серіалу відклали на рік через скандал навколо "Корони".

Нагадаємо, чому принц Вільям не може помиритися з молодшим братом Гаррі.

Також Фокус писав про чергові звинувачення герцогів Сассекських у публічній брехні.