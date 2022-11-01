Впрочем, многие отказали герцогу Сассекскому.

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Принц Гарри обратился за помощью к своим бывшим девушкам. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Как сообщается, герцог Сассекский во время написания своих мемуаров решил обратиться за помощью к экс-возлюбленным и друзьям летом 2022. Сын короля Карла III просил знакомых поговорить с писателем Джей Ар Мэрингером. Несмотря на то, что все это время им было запрещено общаться с журналистами.

"Гарри вышел с ними на связь. Друзья и бывшие возлюбленные были вежливы и сказали, что подумают, но в конце концов большинство из них сказали "нет", — отмечает инсайдер.

[ + – ] Принц Уильям и принц Гарри Фото: Getty Images

Ожидается, что скандальные мемуары герцога Сассекского выйдут в начале 2023. И если в книге будет хоть какая-то информация, что нанесет вред репутации королевской семьи Великобритании, новоиспеченный монарх Карл III лишит сына и его жену королевских титулов.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Скриншот

Также на экраны до конца 2023 должен выйти документальный сериал о жизни принца Гарри и Меган Маркл в Букингемском дворце. Картина является общим проектом Netflix и Archewell Productions. Выход сериала отложили на год из-за скандала вокруг "Короны".

Напомним, почему принц Уильям не может помириться с младшим братом Гарри.

Также Фокус писал об очередных обвинениях герцогов Сассекских в публичной лжи.