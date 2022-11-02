Меган Маркл рассказала, как обычно проводит свое утро

Герцогиня Сассекская выпустила очередной подкаст, который называется "Архетипы".

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В новом выпуске своего подкаста Меган рассказала о своей семье и младшей дочери Лилибет, которую они с Гарри назвали в честь королевы Елизаветы II, пишет People.

Кроме того, герцогиня поделилась, что каждое утро готовит завтрак своему мужу Гарри и детям. А также рассказала, что дочь Лили, которой в ноябре исполнится 1,5 года, уже научилась ходить.

Ранее, еще в апреле, муж Меган – принц Гарри – рассказывал, что их дочь начала делать свои первые шаги. Позже в июне на праздновании платинового юбилея королевы Елизаветы II пара показала новое портретное фото дочери, которое было сделано в день ее первого года рождения. Но тогда малышка Лили была запечатлена сидя, и никто не мог оценить ее первые шаги.

Меган также описала свою "утреннюю лихорадку" дома в Монтесито, где они живут с семьей.

"Я уверена, что чем старше они станут, тем хаотичнее будет", — сказала она в подкасте.

Также герцогиня Сассексская говорит, что принц Гарри помогает ей с детьми, после того как они проснулись. Потом Меган готовит завтрак всей семье.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Фото: Archewell Foundation

"Я готовлю завтрак для всех троих. Для меня это очень важно. Я люблю это делать, — сказала она. — Для меня это просто лучший способ начать утро".

Меган рассказала, что после этого кормит своих трех собак — Гая, Пулу и Мию.

Напомним, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон предпочитает один и тот же завтрак каждый день, в который обычно входит всего два ингредиента.