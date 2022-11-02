Меган Маркл розповіла, як зазвичай проводить свій ранок

Герцогиня Сассекська випустила черговий подкаст, який має назву "Архетипи".

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У новому випуску свого подкасту Меган розповіла про свою сім'ю та молодшу дочку Лілібет, яку вони з Гаррі назвали на честь королеви Єлизавети II, пише People.

Крім того, герцогиня поділилася, що щоранку готує сніданок своєму чоловікові Гаррі та дітям. А також розповіла, що донька Лілі, якій у листопаді виповниться 1,5 року, вже навчилася ходити.

Раніше, ще у квітні, чоловік Меган — принц Гаррі — розповідав, що їхня дочка почала робити свої перші кроки. Пізніше в червні на святкуванні платинового ювілею королеви Єлизавети II пара показала нове портретне фото доньки, яке було зроблене в день першого року народження. Але тоді мала Лілі була зображена сидячи, і ніхто не міг оцінити її перші кроки.

Меган також описала свою "ранкову лихоманку" вдома в Монтесіто, де вони живуть із сім'єю.

"Я впевнена, що чим старші вони стануть, тим хаотичніше буде", — сказала вона в подкасті.

Також герцогиня Сассекська каже, що принц Гаррі допомагає їй із дітьми після того, як вони прокинулися. Потім Меган готує сніданок для всієї родини.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл із дітьми Фото: Archewell Foundation

"Я готую сніданок для всіх трьох. Для мене це дуже важливо. Я люблю це робити, — сказала вона. — Для мене це просто найкращий спосіб розпочати ранок".

Меган розповіла, що після цього годує своїх трьох собак — Гая, Пулу та Мію.

Нагадаємо, принцеса Уельська Кейт Міддлтон віддає перевагу одному й тому ж сніданку щодня, в який зазвичай входять усього два інгредієнти.