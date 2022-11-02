Меган Маркл розповіла, як зазвичай проводить свій ранок
Герцогиня Сассекська випустила черговий подкаст, який має назву "Архетипи".
У новому випуску свого подкасту Меган розповіла про свою сім'ю та молодшу дочку Лілібет, яку вони з Гаррі назвали на честь королеви Єлизавети II, пише People.
Крім того, герцогиня поділилася, що щоранку готує сніданок своєму чоловікові Гаррі та дітям. А також розповіла, що донька Лілі, якій у листопаді виповниться 1,5 року, вже навчилася ходити.
Раніше, ще у квітні, чоловік Меган — принц Гаррі — розповідав, що їхня дочка почала робити свої перші кроки. Пізніше в червні на святкуванні платинового ювілею королеви Єлизавети II пара показала нове портретне фото доньки, яке було зроблене в день першого року народження. Але тоді мала Лілі була зображена сидячи, і ніхто не міг оцінити її перші кроки.
Меган також описала свою "ранкову лихоманку" вдома в Монтесіто, де вони живуть із сім'єю.
"Я впевнена, що чим старші вони стануть, тим хаотичніше буде", — сказала вона в подкасті.
Також герцогиня Сассекська каже, що принц Гаррі допомагає їй із дітьми після того, як вони прокинулися. Потім Меган готує сніданок для всієї родини.
"Я готую сніданок для всіх трьох. Для мене це дуже важливо. Я люблю це робити, — сказала вона. — Для мене це просто найкращий спосіб розпочати ранок".
Меган розповіла, що після цього годує своїх трьох собак — Гая, Пулу та Мію.
Нагадаємо, принцеса Уельська Кейт Міддлтон віддає перевагу одному й тому ж сніданку щодня, в який зазвичай входять усього два інгредієнти.