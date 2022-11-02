Джулия Фокс вышла в свет с сыном в хэллоуинских костюмах (фото)

Первенцу эпатажной модели почти два года.

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32-летняя итало-американская актриса и режиссер Джулия Фокс вышла в свет со своим сыном Валентином. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда соцсетей посетила популярную хэллоуинскую вечеринку супермодели Хайди Клум. На публику Фокс вышла вместе со своим первенцем Валентином. Мама и сын были одеты в соответствующие парные костюмы — героев довольно знаменитой американской сказки "Там, где живут чудовища" писателя Мориса Сендака.

Бывшая девушка Канье Уэста оделась в белую шубку с открытым декольте и длинными рукавами. На голове модели красовались рога, а на руках были специальные черные перчатки с когтями.

Тем временем годовалый Валентин примерил массивную корону и белый теплый комбинезон.

[ + – ] Джулия Фокс с сыном

Ранее Джулия Фокс была замужем за Питером Артемьевым, от союза с которым подрастает ее первенец. В конце 2021 актриса и пилот подали документы на развод. В это время она закрутила роман с американским рэпером Канье Уэстом.

[ + – ] Джулия Фокс с сыном

В частности, на вечеринке Хайди Клум присутствовали Илон Маск с мамой, семейство Кардашьян, Пэрис Хилтон и другие знаменитости. Сама же хозяйка мероприятия продемонстрировала креативный костюм дождевого червя.

Напомним, Джулия Фокс в бикини и осенней обуви прогулялась по Нью-Йорку.

Также Фокус писал о способе создать платье в домашних условиях от Джулии Фокс. Модель предлагает ограничиться использованием простого полотенца и ножниц.