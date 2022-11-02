Джулія Фокс вийшла у світ із сином у геловінських костюмах (фото)

Первістку епатажної моделі майже два роки.

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32-річна італо-американська акторка та режисерка Джулія Фокс вийшла у світ зі свої сином Валентином. Про це пише Daily Mail.

Зірка соцмереж відвідала популярну геловінську вечірку супермоделі Гайді Клум. На публіку Фокс вийшла разом зі своїм первістком Валентином. Мама та син були одягнуті у відповідні парні костюми — героїв доволі знаменитої американської казки "Там, де живуть чудовиська" письменника Моріса Сендака.

Колишня дівчина Каньє Веста вбралася у білу шубку з відкритим декольте та довгими рукавами. На голові моделі красувалися роги, а на руках були спеціальні чорні рукавички з пазурями.

Тим часом однорічний Валентин приміряв масивну для нього корону та білий теплий комбінезон.

[ + – ] Джулія Фокс із сином

Раніше Джулія Фокс була одружена з Пітером Артем'євим, від союзу з яким підростає її первісток. У кінці 2021 акторка та пілот подали документи на розлучення. Саме тоді вона закрутила роман з американським репером Каньє Вестом.

[ + – ] Джулія Фокс із сином

Зокрема на вечірці Гайді Клум були присутні Ілон Маск з мамою, сімейство Кардаш'ян, Періс Гілтон та інші знаменитості. Сама ж хазяйка заходу продемонструвала креативний костюм дощового черв'яка.

Нагадаємо, Джулія Фокс у бікіні та осінньому взутті прогулялася Нью-Йорком.

Також Фокус писав про спосіб створити сукню в домашніх умовах від Джулії Фокс. Модель пропонує обмежитись використанням простого рушника та ножиць.