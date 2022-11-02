Вышел официальный трейлер фильма "Аватар: Путь воды"

Фильм обещает быть не менее захватывающим, чем первая часть, а пейзажи и спецэффекты поразаят даже самых требовательных зрителей.

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16 декабря 2022 года состоится самая ожидаемая премьера последних лет – сиквела эпического научно-фантастического фильма "Аватар" под названием "Аватар: Путь воды". 2 ноября на You-Tube-канале проекта появился первый официальный трейлер картины, который только за первые 40 минут посмотрели свыше 500 тысяч тысяч человек.

"Спустя более десяти лет после событий первого фильма "Аватар: Путь воды" начинается рассказ о семье Салли (Джейке, Нейтири и их детях), о проблемах, которые их преследуют, о том, на что они идут. чтобы защитить друг друга, битвы, в которых они сражаются, чтобы остаться в живых, и трагедии, которые они переживают", – говорится в описании под видео.

Режиссером фильма, как и первой его части, остался Джеймс Кэмерон, а к своим ролям вернулись Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер. Актерский состав пополнился кейт Уинслет, научившейся на съемках задерживать дыхание под водой, и Стивеном Лэнгом.

Над сценарием Кэмерон работал вместе с Риком Джаффа и Амандой Сильвер.

В новом фильме зрители увидят потрясающие фантастические пейзажи Пандоры, а авторы переносят большую часть сюжета под воду.

Ранее сообщалось, что сиквел будет на 29 минут дольше первой части, его продолжительность составит 3 часа 10 минут, в то время как "Аватар" длится 2 часа 41 минуту.

Отметим, что "Аватар" до сих пор остается мировым рекордсменом по кассовым сборам, принеся создателям в общей сложности $2,92 млрд.