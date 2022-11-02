Вийшов офіційний трейлер фільму "Аватар: Шлях води"

Фільм обіцяє бути не менш захопливим, ніж перша частина, а пейзажі та спецефекти вразять навіть найвибагливіших глядачів.

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16 грудня 2022 року відбудеться найочікуваніша прем'єра останніх років — сиквелу епічного науково-фантастичного фільму "Аватар" під назвою "Аватар: Шлях води". 2 листопада на You-Tube-каналі проєкту з'явився перший офіційний трейлер картини, який лише за перші 40 хвилин переглянули понад 500 тисяч людей.

"Понад десять років після подій першого фільму "Аватар: Шлях води" починається розповідь про сім'ю Саллі (Джейка, Нейтірі та їхніх дітей), про проблеми, які їх переслідують, про те, на що вони йдуть, щоб захистити одне одного, битви, в яких вони борються, щоб залишитися живими, і трагедії, які вони переживають", — йдеться в описі під відео.

Режисером фільму, як і першої його частини, залишився Джеймс Кемерон, а до своїх ролей повернулися Сем Вортінгтон, Зої Салдана, Сігурні Вівер. Акторський склад поповнився Кейт Вінслет, яка навчилася на зйомках затримувати дихання під водою, і Стівеном Ленгом.

Над сценарієм Кемерон працював разом із Ріком Джаффом та Амандою Сільвер.

У новому фільмі глядачі побачать чудові фантастичні пейзажі Пандори, а автори переносять більшу частину сюжету під воду.

Раніше повідомлялося, що сиквел буде на 29 хвилин довшим від першої частини, його тривалість складе 3 години 10 хвилин, у той час, як "Аватар" триває 2 години 41 хвилину.

Зазначимо, що "Аватар" досі залишається світовим рекордсменом із касових зборів, принісши творцям загалом $2,92 млрд.