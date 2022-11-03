"Крымский мост на бис!": "Укрпочта" анонсировала выпуск новой марки

"Укрпочта" выпускает новую марку 4 ноября, в день, когда "будет 8 лет, 8 месяцев и 8 дней украинского сопротивления российскому нашествию".

Related video

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский в Telegram.

"4 ноября будет 8 лет, 8 месяцев и 8 дней украинского сопротивления российскому нашествию. А еще 4 ноября государственный праздник на россии — День Народного Единства. Мы, в "Укрпочте", настолько доброжелательны, что делаем подарки даже нашим врагам ;) А поэтому в пятницу, 4 ноября, "Укрпочта" выпускает новую марку — "Крымский мост на бис!". И неважно, кто на самом деле взорвал мост, нам хватает самого факта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что тираж марки составляет 300 тыс. марковых листов или 2,1 млн. марок. Но уже более 70 тысяч листов продано по предзаказу, и они уже скоро будут у своих владельцев.

Купить марку можно будет во всех городских отделениях и онлайн-магазине "Укрпочты", а также на маркетплейсах Prom, Kasta, Rozetka, eBay и Amazon. Также там можно будет приобрести и тематический мерч: футболки, свитшоты и два вида магнитов.

Напомним, за счет продажи первой официальной благотворительной марки "Пес Патрон" планируют собрать более миллиона евро, которые потратят на покупку машины для разминирования.

Также Фокус писал, что первую тематическую марку "Русский военный корабль…" продали на аукционе за 5 миллионов гривен.