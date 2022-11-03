"Кримський міст на біс!": "Укрпошта" анонсувала випуск нової марки

"Укрпошта" випускає нову марку 4 листопада, в день, коли "буде 8 років, 8 місяців і 8 днів українського опору російській навалі".

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Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у Telegram.

"4 листопада буде 8 років, 8 місяців і 8 днів українського опору російській навалі. А ще 4 листопада державне свято на росії — День Народної Єдності. Ми, в "Укрпошті", настільки доброзичливі, що робимо подарунки навіть нашим ворогам ;) А тому в п'ятницю, 4 листопада, "Укрпошта" випускає нову марку — "Кримський міст на біс!". І неважливо, хто насправді підірвав міст, нам вистачає самого факту", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тираж марки складає 300 тис. маркових листів або 2,1 млн марок. Але вже понад 70 тисяч аркушів продано за передзамовленням, і вони вже скоро будуть у своїх власників.

Купити марку можна буде в усіх міських відділеннях та онлайн-магазині "Укрпошти", а також на маркетплейсах Prom, Kasta, Rozetka, eBay та Amazon. Також там можна буде придбати і тематичний мерч: футболки, світшоти та два види магнітів.

Нагадаємо, за рахунок продажу першої офіційної благодійної марки "Пес Патрон" планують зібрати понад мільйон євро, які витратять на покупку машини для розмінування.

Також Фокус писав, що першу тематичну марку "Російський військовий корабель…" продали на аукціоні за 5 мільйонів гривень.