Ким Кардашьян продемонстрировала идеальный тренч на осень 2022 (фото)

Знаменитость не изменяет своему любимому бренду.

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42-летняя американская теледива Ким Кардашьян продемонстрировала идеальный тренч на осень 2022. Об этом пишет Glamour.

Звезду соцсетей заметили при выходе из ресторана Zero Bond в Нью-Йорке. Раньше в этом заведении многодетная мама часто бывала со своим бывшим возлюбленным Питом Дэвидсоном.

В этот раз для выхода в свет Ким выбрала белоснежный тренч Balenciaga, к которому добавила черные высокие трендовые сапоги на каблуке. Волосы знаменитости были распущены, а в качестве аксессуаров к ноябрьскому аутфиту она выбрала массивные футуристические очки с белой оправой и миниатюрную светлую сумочку с блестками Balenciaga.

[ + – ] Ким Кардашьян Фото: Getty Images

Белый тренч – идеальный вариант на осень 2022, ведь тренчи давно закрепили первые позиции модных трендов на холодное время года. Однако нужно учитывать погодные условия и аккуратно носить светлую верхнюю одежду. Альтернативой ей может стать черный или бежевый тренч – не менее эффектная идея для осени.

[ + – ] Ким Кардашьян

Отметим, что такой тренч стоит около трех тысяч долларов (более 120 тысяч гривен).

Напомним, Ким Кардашьян показала свое лицо без макияжа.

Также Фокус писал об особом подарке от бывшего бойфренда Ким Кардашьян Пита Дэвидсона.