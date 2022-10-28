"С любовью, Аладдин". Пит Дэвидсон отправил цветы Ким Кардашьян
Экс-возлюбленный теледивы намекнул на их первую встречу и поцелуй.
28-летний американский комик Пит Дэвидсон отправил цветы в дом своей бывшей девушки Ким Кардашьян. Об этом пишет Page Six.
Известный голливудский ловелас отправил экс-возлюбленной цветы накануне премьеры реалити-шоу Hulu и подписал записку "С любовью, Аладдин".
В последнем эпизоде сериала "Семейство Кардашьян", который был снят в апреле 2022 перед запуском нового семейного шоу, Ким готовится появиться в шоу "Jimmy Kimmel Live!" и показать букет, который она получила.
Камера показывает большой букет белых роз и затем приближает открытку со словами.
"Поздравляю с новым шоу и сезоном! Я так невероятно рад за вас и горжусь вами!! С любовью, Аладдин", — говорится в ней.
Таким образом, Пит Дэвидсон намекнул на первую встречу пары во время вечернего шоу "Saturday Night Live' в октябре 2021. Тогда же знаменитости и впервые поцеловались. После этого их роман начал развиваться очень быстро, однако продлились отношения всего девять месяцев.
Впрочем, Ким часто делилась трогательными снимками со своим младшим возлюбленным и познакомила его с семьей.
Напомним, Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон окончательно разошлись после девяти месяцев отношений.
Также Фокус писал об очень личных фото Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона.