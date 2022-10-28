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Стиль життя

"З любов'ю, Аладдін". Піт Девідсон відправив квіти Кім Кардаш'ян

Кім Кардаш'ян та Піт Девідсон, Кім Кардаш'ян та Піт Девідсон знову разом, з ким зустрічається Кім Кардаш'ян
Фото: Instagram kimkardashian | Кім Кардаш'ян та Піт Девідсон

Екскоханий теледіви натякнув на їхню першу зустріч та поцілунок.

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28-річний американський комік Піт Девідсон відправив квіти в будинок своєї колишньої дівчини Кім Кардаш'ян. Про це пише Page Six.

Відомий голлівудський ловелас надіслав екскоханій квіти напередодні прем’єри реаліті-шоу Hulu та підписав записку "З любов'ю, Аладдін".

В останньому епізоді серіалу "Сімейство Кардаш'ян", який був знятий у квітні 2022 перед запуском нового сімейного шоу, Кім готується з’явитися в шоу "Jimmy Kimmel Live!" та показати букет, який вона отримала.

Камера показує великий букет білих троянд, а потім наближає листівку зі словами.

"Вітаю з новим шоу та сезоном! Я так неймовірно радий за вас і пишаюся вами!! З любов'ю, Аладдін", — йдеться в ній.

Кім Кардаш'ян та Піт Девідсон Fullscreen
Кім Кардаш'ян та Піт Девідсон
Фото: kimkardashian

Таким чином Піт Девідсон натякнув на першу зустріч пари під час вечірнього шоу "Saturday Night Liveʼ у жовтні 2021. Тоді ж знаменитості і вперше поцілувалися. Після цього їхній роман почав розвиватися дуже швидко, проте протривали стосунки всього дев'ять місяців.

Втім, Кім часто ділилася зворушливими знімками зі своїм молодшим коханим та познайомила його з родиною.

Кім Кардаш'ян та Піт Девідсон Fullscreen
Кім Кардаш'ян та Піт Девідсон
Фото: Скриншот

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян та Піт Девідсон остаточно розійшлися після дев'яти місяців стосунків.

Також Фокус писав про дуже особисті фото Кім Кардаш'ян та Піта Девідсона.