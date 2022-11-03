Кім Кардаш'ян продемонструвала ідеальний тренч на осінь 2022 (фото)

Знаменитість не зраджує своєму улюбленому бренду.

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42-річна американська теледіва Кім Кардаш'ян продемонструвала ідеальний тренч на осінь 2022. Про це пише Glamour.

Зірку соцмереж помітили при виході з ресторану Zero Bond у Нью-Йорку. Раніше в цьому закладі багатодітна мама часто бувала зі своїм колишнім коханим Пітом Девідсоном.

Цього разу для виходу у світ Кім обрала білосніжний тренч Balenciaga, до якого додала чорні високі трендові чоботи на підборах. Волосся знаменитості було розпущене, а як аксесуари до листопадового аутфіту вона обрала масивні футуристичні окуляри з білою оправою та мініатюрну світлу сумочку з блискітками Balenciaga.

[ + – ] Кім Кардаш'ян Фото: Getty Images

Білий тренч — ідеальний варіант на осінь 2022, адже тренчі давно закріпили перші позиції модних трендів на холодну пору року. Проте потрібно враховувати погодні умови та охайно носити світлий верхній одяг. Альтернативою йому може стати чорний чи бежевий тренч — не менш ефектна ідея для осені.

[ + – ] Кім Кардаш'ян

Зазначимо, що такий тренч коштує близько трьох тисяч доларів (понад 120 тисяч гривень).

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян показала своє обличчя без макіяжу.

Також Фокус писав про особливий подарунок від колишнього бойфренда Кім Кардаш'ян Піта Девідсона.