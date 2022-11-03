Джонни Депп поучаствует в показе новой коллекции белья от Рианны

В каком качестве актер будет присутствовать на показе нижнего белья, пока неизвестно.

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Голливудский актер Джонни Депп может стать первым мужчиной, приглашенным в шоу бельевого бренда Рианны Savage X Fenty, сообщает TMZ.

Решение о включении знаменитости в программу было организовано Рианной и ее командой, однако до сих пор неясно, в качестве кого будет Джонни.

По информации инсайдеров, точно можно говорить только о том, что он не появится на подиуме в качестве музыканта, однако в шоу будет "звездный момент". Скорее всего, он представит что-то из новинок бренда для мужчин.

В прошлом в качестве приглашенных гостей шоу были супермодели Синди Кроуфорд и Эрике Баду, причем целесообразность их участвия как раз вопросов не вызывала.

Как известно, Депп уже отснял весь необходимы материал. Шоу будет транслироваться 9 ноября на Amazon Prime Video.

Ранее мы писали о том, что в Сети появился первый кадр, где Джонни позирует в образе французского короля Людовика XV. Он запечатлен в треуголке с перьями, бархатном камзоле, вышитом шелковом жилете и с саблей в руках.

Депп снимается в исторической драме "Фаворитка" французского режиссера и актрисы Майвенн Ле Беско, которая, по совместительству, – исполнительница главной роли Жанны Дюбарри, последней фаворитки монарха.

Дата выхода картины пока не назначена.