Джонні Депп візьме участь у показі нової колекції білизни від Ріанни

Як актор буде присутній на показі нижньої білизни, поки невідомо.

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Голлівудський актор Джонні Депп може стати першим чоловіком, запрошеним до шоу білизняного бренду Ріанни Savage X Fenty, повідомляє TMZ.

Рішення про включення знаменитості до програми організували Ріанна та її команда, проте досі неясно, ким буде Джонні.

За інформацією інсайдерів, точно можна говорити лише про те, що він не з'явиться на подіумі як музикант, однак у шоу буде "зірковий момент". Найімовірніше, він представить щось із новинок бренду для чоловіків.

У минулому як запрошені гості шоу були супермоделі Сінді Кроуфорд та Еріка Баду, причому доцільність їхньої участі саме питань не викликала.

Як відомо, Депп вже зняв весь необхідний матеріал. Шоу транслюватиметься 9 листопада на Amazon Prime Video.

Раніше ми писали про те, що в Мережі з'явився перший кадр, де Джонні в образі французького короля Людовіка XV. Він зображений у трикутнику з пір'ям, оксамитовому камзолі, вишитому шовковому жилеті і з шаблею в руках.

Депп знімається в історичній драмі "Фаворитка" французького режисера та актриси Майвен Ле Беско, яка за сумісництвом — виконавиця головної ролі Жанни Дюбаррі, останньої фаворитки монарха.

Дата виходу картини поки що не призначена.