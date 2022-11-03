Эффектная Джулия Фокс прогулялась по Бруклину в очень тесном топе

Модель и актриса очень уверена в себе и не боится демонстрировать свою фигуру.

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Бывшая девушка Канье Уэста, модель Джулия Фокс продолжает покорять улицы Нью-Йорка. Об этом пишет DailyMail.

На эпатажной девушке был очень тесный и едва заметный топ в ее любимом стиле и со шлейкой. Также она надела мешковатые джинсы с низкой посадкой и с карманами. На одно плечо она накинула куртку.

Вещи красавицы итало-американского происхождения были выполнены из кожи, имели расцветку в виде потертостей. Образ дополняли небольшая сумка и белье от Calvin Klein, которое выглядывало из-под одежды.

Волосы Фокс были уложены гелем, который создавал "мокрый" эффект, а на лице у нее был арт-макияж глаз и высветленные брови.

Джулия получила восторженные отзывы за роль в фильме "Неограненные драгоценности" 2019 года с Адамом Сэндлером, однако по-прежнему наиболее известна, как бывшая девушка Канье Уэста.

Напомним, знаменитость соцсетей посетила популярную хэллоуинскую вечеринку супермодели Хайди Клум. На публику Фокс вышла вместе со своим первенцем Валентином.

Также Фокус писал о способе создать платье в домашних условиях от Джулии Фокс. Модель предлагает ограничиться использованием простого полотенца и ножниц.