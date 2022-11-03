Ефектна Джулія Фокс прогулялася Брукліном у дуже тісному топі

Модель та акторка дуже впевнена у собі і не боїться демонструвати свою фігуру.

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Колишня дівчина Каньє Веста, модель Джулія Фокс продовжує підкорювати вулиці Нью-Йорка Про це пише DailyMail.

На епатажній дівчині був дуже тісний та ледь помітний топ у її улюбленому стилі та зі шлейкою. Також вона одягла мішкуваті джинси з низькою посадкою та з кишенями. На одне плече вона накинула куртку.

Речі красуні італо-американського походження виконані зі шкіри, мали забарвлення у вигляді потертостей. Образ доповнювали невелика сумка та білизна від Calvin Klein, що виглядала з-під одягу.

Волосся Фокс укладено гелем, який створював "мокрий" ефект, а на обличчі у неї був артмакіяж очей та висвітлені брови.

Джулія отримала захоплені відгуки за роль у фільмі "Неограновані коштовності" 2019 року з Адамом Сендлером, проте, як і раніше, найвідоміша, як колишня дівчина Каньє Веста.

Нагадаємо, знаменитість соцмереж відвідала популярну геловінську вечірку супермоделі Гайді Клум. На публіку Фокс вийшла разом зі своїм первістком Валентином.

Також Фокус писав про спосіб створити сукню в домашніх умовах від Джулії Фокс. Модель пропонує обмежитися використанням простого рушника та ножиць.