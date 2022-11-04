Зачем принцесса Диана прижимала клатч к груди, а Кейт Миддлтон держит сумочку двумя руками

Первой пример коммуникации с помощью аксессуаров подала Елизавета II.

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Аксессуары, которые используют члены королевских семей, кроме своей прямой функции, зачастую являются и способом подать определенный сигнал окружающим. Все знают о том, что, например, Елизавета II очень мастерски владела этим методом коммуникации и с помощью сумочки могла ясно дать понять свое настроение и намерения. Однако подобные приемы успешно использовала не только Ее Величество, но и другие члены ее семьи. Особых успехов в этом добились принцессе Диана и ее невестка Кейт Миддлтон. Дизайнер Аня Хиндмарч, которая долгое время шила сумочки для первой жены принца Чарльза, а сейчас – короля Карла III, даже придумала любимым аксессуарам принцессы Уэльской название "клатчи для декольте".

К каждому своему выходу в свет принцесса Диана относилась очень щепетильно, продумывая наряд, фасон, подбирая обувь и аксессуары. Известная бунтарка, она не особо заботилась о том, чтобы придерживаться королевского протокола, который, например, не поощрял облегающие платья с голыми плечами и глубокими декольте. Одно из них даже получило название "платье мести": в черном мини со спущенной линией плеча Леди Ди красиво отомстила принцу Чарльзу за измену. Тем не менее Диана все же строго следила за тем, чтобы не оконфузиться, поскольку любая оплошность могла стоить ей репутации или, как минимум, сплетен в СМИ.

[ + – ] Принцесса Диана прикрывает клатчем декольте, выходя из авто Фото: Getty

Чтобы фотографы не запечатлели ее слишком смелые наряды и не показали больше дозволенного, когда она выходила из машины, принцесса Уэльская прижимала к груди маленький клатч, который полностью соответствовал тому наряду, в котором была королевская особа. Причем они как правило были такого размера, чтобы прикрыть грудь и не засветить то, чего показывать нельзя.

Миниатюрные атласные клатчи очень быстро стали визитной карточкой Дианы.

Спустя много лет Кейт Миддлтон, жена старшего сына принцессы Дианы, принца Уильяма, тоже стала использовать аксессуары, чтобы избежать неловких ситуаций. В частности, когда Кэтрин на каком-то мероприятии хочет избежать неловких рукопожатий, она держит маленькие дамские сумочки обеими руками. То же касается и клатчей.

[ + – ] Чтобы избежать неудобных рукопожатий, Кэтрин держит сумочку двумя руками Фото: Getty Images

Напомним, Кейт Миддлтон появилась на публике впервые после того, как в СМИ написали о ее вероятной четвертой беременности.