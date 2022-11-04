Навіщо принцеса Діана притискала клатч до грудей, а Кейт Міддлтон тримає сумочку двома руками

Перший приклад комунікації за допомогою аксесуарів подала Єлизавета ІІ.

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Аксесуари, які використовують члени королівських сімей, крім своєї прямої функції, найчастіше є способом подати певний сигнал навколишнім. Наприклад, Єлизавета II дуже майстерно володіла цим способом комунікації і за допомогою сумочки могла чітко дати зрозуміти свій настрій і наміри. Проте подібні прийоми успішно використовувала не лише Її Величність, а й інші члени її сім'ї. Особливих успіхів у цьому досягли принцеса Діана та її невістка Кейт Міддлтон. Дизайнерка Аня Хіндмарч, яка довгий час шила сумочки для першої дружини принца Чарльза, а зараз — короля Карла III, навіть вигадала улюбленим аксесуарам принцеси Уельської назву "клатчі для декольте".

До кожного свого виходу у світ принцеса Діана ставилася дуже ретельно, продумуючи вбрання, фасон, підбираючи взуття та аксесуари. Відома бунтарка, вона не особливо дбала про те, щоб дотримуватися королівського протоколу, який, наприклад, не заохочував сукні з голими плечима і глибокими декольте. Одна з них навіть отримала назву "сукня помсти": у чорному міні зі спущеною лінією плеча Леді Ді чудово помстилася принцу Чарльзу за зраду. Проте Діана все ж таки суворо стежила за тим, щоб не осоромитися, оскільки будь-яка помилка могла коштувати їй репутації або, як мінімум, пліток у ЗМІ.

[ + – ] Принцеса Діана прикриває клатчем декольте, виходячи з авто Фото: татуировки

Щоб фотографи не сфотографували її надто сміливе вбрання і не показали більше дозволеного, коли вона виходила з машини, принцеса Уельська притискала до грудей маленький клатч, який повністю відповідав тому вбранню, в якому була королівська особа. Причому вони, як правило, були такого розміру, щоб прикрити груди і не засвітити те, чого показувати не можна.

Мініатюрні атласні клатчі дуже швидко стали візитівкою Діани.

Через багато років Кейт Міддлтон, дружина старшого сина принцеси Діани, принца Вільяма, теж почала використовувати аксесуари, щоб уникнути незручних ситуацій. Зокрема, коли Кетрін на якомусь заході хоче уникнути незручних рукостискань, вона тримає маленькі дамські сумочки обома руками. Те саме стосується і клатчів.

[ + – ] Щоб уникнути незручних рукостискань, Кетрін тримає сумочку двома руками Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кейт Міддлтон з'явилася на публіці вперше після того, як у ЗМІ написали про її ймовірну четверту вагітність.