Новый тренд в Twitter. Какая ты Джулия Фокс по гороскопу?

Модель регулярно демонстрирует фанатам яркие и эпатажные образы.

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В Twitter завирусился новый тренд, в котором пользователи показывают выходы 32-летней итало-американской актрисы и модели Джулии Фокс в соответствии с их "большой тройкой" в астрологии.

Речь идет о трех знаках зодиака в натальной карте — Солнечный знак, Лунный знак и Восходящий знак (он же Асцендент).

Козерог

[ + – ] Солнце Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Луна Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Асцендент Фото: Twitter @magstrology

Водолей

[ + – ] Солнце Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Луна Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Асцендент Фото: Twitter @magstrology

Рыбы

[ + – ] Солнце Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Луна Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Асцендент Фото: Twitter @magstrology

Овен

[ + – ] Солнце Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Луна Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Асцендент Фото: Twitter @magstrology

Телец

[ + – ] Солнце Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Луна Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Асцендент Фото: Twitter @magstrology

Близнецы

[ + – ] Солнце Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Луна Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Асцендент Фото: Twitter @magstrology

Рак

[ + – ] Солнце Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Луна Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Асцендент Фото: Twitter @magstrology

Лев

[ + – ] Солнце Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Луна Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Асцендент Фото: Twitter @magstrology

Дева

[ + – ] Солнце Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Луна Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Асцендент Фото: Twitter @magstrology

Весы

[ + – ] Солнце Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Луна Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Асцендент Фото: Twitter @magstrology

Скорпион

[ + – ] Солнце Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Луна Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Асцендент Фото: Twitter @magstrology

Стрелец

[ + – ] Солнце Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Луна Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Асцендент Фото: Twitter @magstrology

32-летняя актриса и модель Джулия Фокс продолжает экспериментировать с модными образами и не перестает эпатировать публику смелыми решениями, которые не каждый бы рискнул повторить до нее.

Напомним, звезда соцсетей посетила популярную хэллоуинскую вечеринку супермодели Хайди Клум. На публику Фокс вышла вместе со своим первенцем Валентином. Мама и сын были одеты в соответствующие парные костюмы — героев довольно знаменитой американской сказки "Там, где живут чудовища" писателя Мориса Сендака.

Также Фокус писал о способе создать платье в домашних условиях от Джулии Фокс. Модель предлагает ограничиться использованием простого полотенца и ножниц.