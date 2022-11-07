Новый тренд в Twitter. Какая ты Джулия Фокс по гороскопу?
Модель регулярно демонстрирует фанатам яркие и эпатажные образы.
В Twitter завирусился новый тренд, в котором пользователи показывают выходы 32-летней итало-американской актрисы и модели Джулии Фокс в соответствии с их "большой тройкой" в астрологии.
Речь идет о трех знаках зодиака в натальной карте — Солнечный знак, Лунный знак и Восходящий знак (он же Асцендент).
Козерог
Водолей
Рыбы
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
32-летняя актриса и модель Джулия Фокс продолжает экспериментировать с модными образами и не перестает эпатировать публику смелыми решениями, которые не каждый бы рискнул повторить до нее.
Напомним, звезда соцсетей посетила популярную хэллоуинскую вечеринку супермодели Хайди Клум. На публику Фокс вышла вместе со своим первенцем Валентином. Мама и сын были одеты в соответствующие парные костюмы — героев довольно знаменитой американской сказки "Там, где живут чудовища" писателя Мориса Сендака.
Также Фокус писал о способе создать платье в домашних условиях от Джулии Фокс. Модель предлагает ограничиться использованием простого полотенца и ножниц.