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Стиль жизни

Новый тренд в Twitter. Какая ты Джулия Фокс по гороскопу?

Модель Джулия Фокс, гороскоп, бывшая Канье Уэста
Фото: Getty Images | Модель Джулия Фокс

Модель регулярно демонстрирует фанатам яркие и эпатажные образы.

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В Twitter завирусился новый тренд, в котором пользователи показывают выходы 32-летней итало-американской актрисы и модели Джулии Фокс в соответствии с их "большой тройкой" в астрологии.

Речь идет о трех знаках зодиака в натальной карте — Солнечный знак, Лунный знак и Восходящий знак (он же Асцендент).

Козерог

Солнце Fullscreen
Солнце
Фото: Twitter @magstrology
Луна Fullscreen
Луна
Фото: Twitter @magstrology
Асцендент Fullscreen
Асцендент
Фото: Twitter @magstrology
Солнце
Луна
Асцендент

Водолей

Солнце Fullscreen
Солнце
Фото: Twitter @magstrology
Луна Fullscreen
Луна
Фото: Twitter @magstrology
Асцендент Fullscreen
Асцендент
Фото: Twitter @magstrology
Солнце
Луна
Асцендент

Рыбы

Солнце Fullscreen
Солнце
Фото: Twitter @magstrology
Луна Fullscreen
Луна
Фото: Twitter @magstrology
Асцендент Fullscreen
Асцендент
Фото: Twitter @magstrology
Солнце
Луна
Асцендент

Овен

Солнце Fullscreen
Солнце
Фото: Twitter @magstrology
Луна Fullscreen
Луна
Фото: Twitter @magstrology
Асцендент Fullscreen
Асцендент
Фото: Twitter @magstrology
Солнце
Луна
Асцендент

Телец

Солнце Fullscreen
Солнце
Фото: Twitter @magstrology
Луна Fullscreen
Луна
Фото: Twitter @magstrology
Асцендент Fullscreen
Асцендент
Фото: Twitter @magstrology
Солнце
Луна
Асцендент

Близнецы

Солнце Fullscreen
Солнце
Фото: Twitter @magstrology
Луна Fullscreen
Луна
Фото: Twitter @magstrology
Асцендент Fullscreen
Асцендент
Фото: Twitter @magstrology
Солнце
Луна
Асцендент

Рак

Солнце Fullscreen
Солнце
Фото: Twitter @magstrology
Луна Fullscreen
Луна
Фото: Twitter @magstrology
Асцендент Fullscreen
Асцендент
Фото: Twitter @magstrology
Солнце
Луна
Асцендент

Лев

Солнце Fullscreen
Солнце
Фото: Twitter @magstrology
Луна Fullscreen
Луна
Фото: Twitter @magstrology
Асцендент Fullscreen
Асцендент
Фото: Twitter @magstrology
Солнце
Луна
Асцендент

Дева

Солнце Fullscreen
Солнце
Фото: Twitter @magstrology
Луна Fullscreen
Луна
Фото: Twitter @magstrology
Асцендент Fullscreen
Асцендент
Фото: Twitter @magstrology
Солнце
Луна
Асцендент

Весы

Солнце Fullscreen
Солнце
Фото: Twitter @magstrology
Луна Fullscreen
Луна
Фото: Twitter @magstrology
Асцендент Fullscreen
Асцендент
Фото: Twitter @magstrology
Солнце
Луна
Асцендент

Скорпион

Солнце Fullscreen
Солнце
Фото: Twitter @magstrology
Луна Fullscreen
Луна
Фото: Twitter @magstrology
Асцендент Fullscreen
Асцендент
Фото: Twitter @magstrology
Солнце
Луна
Асцендент

Стрелец

Солнце Fullscreen
Солнце
Фото: Twitter @magstrology
Луна Fullscreen
Луна
Фото: Twitter @magstrology
Асцендент Fullscreen
Асцендент
Фото: Twitter @magstrology
Солнце
Луна
Асцендент

32-летняя актриса и модель Джулия Фокс продолжает экспериментировать с модными образами и не перестает эпатировать публику смелыми решениями, которые не каждый бы рискнул повторить до нее.

Напомним, звезда соцсетей посетила популярную хэллоуинскую вечеринку супермодели Хайди Клум. На публику Фокс вышла вместе со своим первенцем Валентином. Мама и сын были одеты в соответствующие парные костюмы — героев довольно знаменитой американской сказки "Там, где живут чудовища" писателя Мориса Сендака.

Также Фокус писал о способе создать платье в домашних условиях от Джулии Фокс. Модель предлагает ограничиться использованием простого полотенца и ножниц.