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Стиль життя

Новий тренд у Twitter. Яка ти Джулія Фокс з гороскопу?

Модель Джулія Фокс, гороскоп, колишня Каньє Веста
Фото: Getty Images | Модель Джулія Фокс

Модель регулярно демонструє фанатам яскраві та епатажні образи.

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У Twitter завірусився новий тренд, у якому користувачі показують виходи 32-річної італо-американської акторки та моделі Джулії Фокс відповідно до їхньої "великої трійки" в астрології.

Йдеться про три знаки зодіаку в натальній карті — Сонячний знак, Місячний знак і Східний знак (він же Асцендент).

Козеріг

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Сонце
Фото: Twitter @magstrology
Місяць Fullscreen
Місяць
Фото: Twitter @magstrology
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Асцендент
Фото: Twitter @magstrology
Сонце
Місяць
Асцендент

Водолій

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Сонце
Фото: Twitter @magstrology
Місяць Fullscreen
Місяць
Фото: Twitter @magstrology
Асцендент Fullscreen
Асцендент
Фото: Twitter @magstrology
Сонце
Місяць
Асцендент

Риби

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Сонце
Фото: Twitter @magstrology
Місяць Fullscreen
Місяць
Фото: Twitter @magstrology
Асцендент Fullscreen
Асцендент
Фото: Twitter @magstrology
Сонце
Місяць
Асцендент

Овен

Сонце Fullscreen
Сонце
Фото: Twitter @magstrology
Місяць Fullscreen
Місяць
Фото: Twitter @magstrology
Асцендент Fullscreen
Асцендент
Фото: Twitter @magstrology
Сонце
Місяць
Асцендент

Телець

Сонце Fullscreen
Сонце
Фото: Twitter @magstrology
Місяць Fullscreen
Місяць
Фото: Twitter @magstrology
Асцендент Fullscreen
Асцендент
Фото: Twitter @magstrology
Сонце
Місяць
Асцендент

Близнюки

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Сонце
Фото: Twitter @magstrology
Місяць Fullscreen
Місяць
Фото: Twitter @magstrology
Асцендент Fullscreen
Асцендент
Фото: Twitter @magstrology
Сонце
Місяць
Асцендент

Рак

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Сонце
Фото: Twitter @magstrology
Місяць Fullscreen
Місяць
Фото: Twitter @magstrology
Асцендент Fullscreen
Асцендент
Фото: Twitter @magstrology
Сонце
Місяць
Асцендент

Лев

Сонце Fullscreen
Сонце
Фото: Twitter @magstrology
Місяць Fullscreen
Місяць
Фото: Twitter @magstrology
Асцендент Fullscreen
Асцендент
Фото: Twitter @magstrology
Сонце
Місяць
Асцендент

Діва

Сонце Fullscreen
Сонце
Фото: Twitter @magstrology
Місяць Fullscreen
Місяць
Фото: Twitter @magstrology
Асцендент Fullscreen
Асцендент
Фото: Twitter @magstrology
Сонце
Місяць
Асцендент

Терези

Сонце Fullscreen
Сонце
Фото: Twitter @magstrology
Місяць Fullscreen
Місяць
Фото: Twitter @magstrology
Асцендент Fullscreen
Асцендент
Фото: Twitter @magstrology
Сонце
Місяць
Асцендент

Скорпіон

Сонце Fullscreen
Сонце
Фото: Twitter @magstrology
Місяць Fullscreen
Місяць
Фото: Twitter @magstrology
Асцендент Fullscreen
Асцендент
Фото: Twitter @magstrology
Сонце
Місяць
Асцендент

Стрілець

Сонце Fullscreen
Сонце
Фото: Twitter @magstrology
Місяць Fullscreen
Місяць
Фото: Twitter @magstrology
Асцендент Fullscreen
Асцендент
Фото: Twitter @magstrology
Сонце
Місяць
Асцендент

32-річна акторка та модель Джулія Фокс продовжує експериментувати з модними образами і не перестає епатувати публіку сміливими рішеннями, які не кожен ризикнув би повторити до неї.

Нагадаємо, зірка соцмереж відвідала популярну хеллоуїнську вечірку супермоделі Гайді Клум. На публіку Фокс вийшла разом зі своїм первістком Валентином. Мама та син були одягнені у відповідні парні костюми — героїв досить знаменитої американської казки "Там, де живуть чудовиська" письменника Моріса Сендака.

Також Фокус писав про спосіб створити сукню в домашніх умовах від Джулії Фокс. Модель пропонує обмежитися використанням простого рушника та ножиць.