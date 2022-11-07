Новий тренд у Twitter. Яка ти Джулія Фокс з гороскопу?

Модель регулярно демонструє фанатам яскраві та епатажні образи.

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У Twitter завірусився новий тренд, у якому користувачі показують виходи 32-річної італо-американської акторки та моделі Джулії Фокс відповідно до їхньої "великої трійки" в астрології.

Йдеться про три знаки зодіаку в натальній карті — Сонячний знак, Місячний знак і Східний знак (він же Асцендент).

Козеріг

[ + – ] Сонце Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Місяць Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Асцендент Фото: Twitter @magstrology

Водолій

[ + – ] Сонце Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Місяць Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Асцендент Фото: Twitter @magstrology

Риби

[ + – ] Сонце Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Місяць Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Асцендент Фото: Twitter @magstrology

Овен

[ + – ] Сонце Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Місяць Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Асцендент Фото: Twitter @magstrology

Телець

[ + – ] Сонце Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Місяць Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Асцендент Фото: Twitter @magstrology

Близнюки

[ + – ] Сонце Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Місяць Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Асцендент Фото: Twitter @magstrology

Рак

[ + – ] Сонце Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Місяць Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Асцендент Фото: Twitter @magstrology

Лев

[ + – ] Сонце Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Місяць Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Асцендент Фото: Twitter @magstrology

Діва

[ + – ] Сонце Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Місяць Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Асцендент Фото: Twitter @magstrology

Терези

[ + – ] Сонце Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Місяць Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Асцендент Фото: Twitter @magstrology

Скорпіон

[ + – ] Сонце Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Місяць Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Асцендент Фото: Twitter @magstrology

Стрілець

[ + – ] Сонце Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Місяць Фото: Twitter @magstrology [ + – ] Асцендент Фото: Twitter @magstrology

32-річна акторка та модель Джулія Фокс продовжує експериментувати з модними образами і не перестає епатувати публіку сміливими рішеннями, які не кожен ризикнув би повторити до неї.

Нагадаємо, зірка соцмереж відвідала популярну хеллоуїнську вечірку супермоделі Гайді Клум. На публіку Фокс вийшла разом зі своїм первістком Валентином. Мама та син були одягнені у відповідні парні костюми — героїв досить знаменитої американської казки "Там, де живуть чудовиська" письменника Моріса Сендака.

Також Фокус писав про спосіб створити сукню в домашніх умовах від Джулії Фокс. Модель пропонує обмежитися використанням простого рушника та ножиць.