Первое Рождество без королевы: стало известно посетят ли Меган и Гарри Сандрингем

Ежегодно члены британской королевской семьи посещают Сандрингемский дворец на Рождество.

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Король Чарльз III пригласил приехать своего младшего сына принца Гарри с женой Меган Маркл. Однако супруги приняли решение не ехать в Сандрингем на рождественские каникулы вместе с королевской семьей. Об этом пишет Mirror.

Отказ принца от приглашения произошел на фоне предстоящего релиза его мемуаров. 10 января 2023 года в продажу поступит книга, которая называется "Запасной" и сообщается, что герцог Сассекский собирается посетить Великобританию накануне, чтобы презентовать книгу и там.

По словам инсайдеров, после смерти королевы Елизаветы II была надежда на то, что отношения между Меган и Гарри с членами британской королевской семьи наладяться. Одна после выхода этих мемуаров супруги рискуют даже потерять свои титулы.

Напомним, ранее оказалось, что проект Гарри и Меган для Netflix откладывают как минимум на год, потому что сериал стоимостью в 100 миллионов долларов оказался противоречащим и даже оскорбительным. После смерти королевы Елизаветы II продюсеры посчитали, что привлекать лишнее внимание не стоит.

Также Фокус писал о планах в Букингемском дворце относительно будущего принца Гарри.