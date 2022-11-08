Перше Різдво без королеви: стало відомо, чи відвідають Меган і Гаррі Сандрінгем

Щороку члени британської королівської родини відвідують Сандрінгемський палац на Різдво.

Related video

Король Чарльз III запросив приїхати свого молодшого сина принца Гаррі з дружиною Меган Маркл. Однак подружжя вирішило не їхати в Сандрінгем на різдвяні канікули разом із королівською родиною. Про це пише Mirror.

Відмова принца від запрошення відбулася на тлі майбутнього релізу його спогадів. 10 січня 2023 року в продаж надійде книга, яка називається "Запасний" і повідомляється, що герцог Сассекський збирається відвідати Велику Британію напередодні, щоб презентувати книгу і там.

За словами інсайдерів, після смерті королеви Єлизавети II була надія на те, що стосунки між Меган і Гаррі з членами британської королівської родини налагоджуватимуться. Одна після виходу цих мемуарів подружжя ризикує навіть втратити свої титули.

Нагадаємо, раніше з'ясувалося, що проєкт Гаррі та Меган для Netflix відкладають як мінімум на рік, тому що серіал вартістю 100 мільйонів доларів виявився суперечливим і навіть образливим. Після смерті королеви Єлизавети II продюсери вирішили, що привертати зайву увагу не варто.

Також Фокус писав про плани в Букінгемському палаці щодо майбутнього принца Гаррі.