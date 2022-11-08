Мяуканье, мурлыканье, рычание: как понять, что хочет сказать кошка

В зависимости от тона и продолжительности кошачьего мяуканья можно понять, чего хочет животное.

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Коммуницируя с человеком, кошка издает самые разнообразные звуки, начиная от тихого мурлыканья и заканчивая громогласным настойчивым криком. Таким образом она общается с хозяином и пытается донести до него свои желания и потребности. Как пишет издание Кембриджского университета, мяукать кошки начали после приручения человеком, чтобы общаться непосредственно с ним. Среди же своих сородичей они используют звук реже, в основном общаясь через запахи.

"Поскольку у людей не очень хорошее обоняние по сравнению с кошачьими, кошкам нужно было найти другой способ общения с нами, как только они начали свои домашние дела", – отметила специалист по поведению кошек в The Discerning Cat Аманда О'Брайен. По ее словам, животные взяли на вооружение тот момент, что люди используют разные тоны голоса для передачи эмоций, и выработали свой собственный способ разговора.

Быстрое мяуканье кошка использует в качестве приветствия, когда увидела своего хозяина, вошедшего в комнату. Протяжное длительное мяуканье: кошка хочет чего-то, например еды или внимания. Повторяющееся мяуканье: если ваша кошка особенно возбудима или дружелюбна, она может продолжать "болтать", просто чтобы привлечь ваше внимание. Пронзительное мяуканье: вероятнее всего, кошка говорит, что голодна.

Ветеринар Мелисса Брок подчеркивает, что важны не только громкость или высота звука, но и то, как долго кошка его поддерживает.

Короткое пронзительное мяуканье может быть приглашением вроде: "Привет, погладь меня". Но если кошка мяукает только один или два раза и останавливается, когда человек ее игнорирует, то ей, вероятно, просто скучно и она хочет внимания.

[ + – ] Кошка мякуакет с человеком, чтобы донести ему свои потребности

Что означают другие кошачьи звуки?

Мурлыканье

Мамы-кошки начинают мурлыкать, чтобы дать понять своим малышам, что они в безопасности и рядом с ней.

Мурлыканье часто указывает на то, что кошка доверяет человеку и чувствует себя довольной. Однако иногда мурлыканье может указывать на беспокойство или волнение. Например, котенок может мурлыкать, чтобы успокоиться.

"Внимательно следите за языком их тела, когда они мурлыкают. Если они прижимают уши и взъерошивают шерсть, они определенно недовольны", — говорит О'Брайен.

Если кошка показывает зубы, когти или мурлычет более высоким голосом, чем обычно, она, скорее всего, расстроена. Еще одна теория гласит, что с помощью мурлыканья кошки стимулируют свой мозг на выработку гормона, действующего как расслабляющее, заживляющее и обезболивающее

Рычание

Рычание может указывать на что угодно, от беспокойства до ужаса. Кошка, которая рычит с резко взъерошенной шерстью на спине или хвосте или с резко выгнутым позвоночником, вероятно, очень испугана или разъярена. Также это может быть реакция на чужую кошку или собаку В такие моменты к животному лучше не прикасаться, потому что оно может укусить или поцарапать.

[ + – ] Если кошка шипит или рычит, лучше ее в этот момент не трогать Фото: Getty Images

Шипение

Кошачье шипение похоже на воздух, выходящий из шины. Шипение означает, что кошка очень возбуждена или расстроена. В таких случаях она может дергать хвостом или бить им со стороны в сторону.

Если кошка постоянно шипит или часто выглядит взволнованной, возможно, стоит обратиться к ветеринару. Хроническая нервозность может вызвать проблемы со здоровьем, связанные со стрессом, такие как переедание или ослабление иммунной системы, которые могут способствовать ожирению и инфекциям.

Напомним, как отучить кошку царапать мебель и грызть комнатные растения.