М'явкання, муркотіння, гарчання: як зрозуміти, що хоче сказати кішка

Залежно від тону та тривалості котячого нявкання можна зрозуміти, чого хоче тварина.

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Комунікуючи з людиною, кішка видає найрізноманітніші звуки, починаючи від тихого муркотіння і закінчуючи гучним наполегливим криком. Так вона спілкується з господарем і намагається донести до нього свої бажання та потреби. Як пише видання Кембриджського університету, нявкати кішки почали після приручення людиною, щоб спілкуватися безпосередньо з нею. Серед своїх родичів вони використовують звук рідше, переважно спілкуючись через запахи.

"Оскільки у людей не дуже гарний нюх у порівнянні з котячими, кішкам потрібно було знайти інший спосіб спілкування з нами, як тільки вони розпочали свої домашні справи", — зазначила фахівчиня з поведінки кішок у The Discerning Cat Аманда О'Браєн. За її словами, тварини взяли на озброєння той момент, що люди використовують різні тони голосу для передачі емоцій і виробили свій власний спосіб розмови.

Швидке нявкання: кішка використовує як вітання, коли побачила свого господаря, що увійшов до кімнати. Протяжне тривале нявкання: кішка хоче чогось, наприклад їжі або уваги. Повторюване нявкання: якщо ваша кішка особливо збудлива або доброзичлива, вона може продовжувати "балакати", просто щоб привернути вашу увагу. Пронизливе нявкання: найімовірніше, кішка каже, що голодна.

Ветеринарка Мелісса Брок наголошує, що важливими є не тільки гучність або висота звуку, але й те, як довго кішка його підтримує.

Коротке пронизливе нявкання може бути запрошенням на кшталт: "Привіт, погладь мене". Але якщо кішка нявкає лише один або два рази і зупиняється, коли людина її ігнорує, то їй, мабуть, просто нудно і вона хоче уваги.

[ + – ] Кішка м'явкає з людиною, щоб донести їй свої потреби

Що означають інші котячі звуки?

Муркотіння

Мами-кішки починають муркотіти, щоб дати зрозуміти своїм малюкам, що вони в безпеці і поряд з нею.

Муркотіння часто вказує на те, що кішка довіряє людині і почувається задоволеною. Однак іноді муркотіння може вказувати на занепокоєння чи хвилювання. Наприклад, кошеня може муркотіти, щоб заспокоїтися.

"Уважно стежте за мовою їхнього тіла, коли вони муркотять. Якщо вони притискають вуха і скуйовджують шерсть, вони безперечно незадоволені", — говорить О'Браєн.

Якщо кішка показує зуби, пазурі або муркоче вищим голосом, ніж зазвичай, вона, швидше за все, засмучена. Ще одна теорія говорить, що за допомогою муркотіння кішки стимулюють свій мозок на вироблення гормону, що діє як розслаблююче, загоювальне і знеболювальне.

Гарчання

Гарчання може вказувати на будь-що, від занепокоєння до жаху. Кішка, яка гарчить з різко скуйовдженою шерстю на спині або хвості або з різко вигнутим хребтом, ймовірно, дуже налякана або розлючена. Також це може бути реакція на чужу кішку чи собаку. У такі моменти до тварини краще не торкатися, бо вона може вкусити чи подряпати.

[ + – ] Якщо кішка шипить або гарчить, краще її в цей момент не чіпати Фото: Getty Images

Шипіння

Котяче шипіння схоже на повітря, що виходить із шини. Шипіння означає, що кішка дуже збуджена або засмучена. У таких випадках вона може смикати хвостом або бити ним з боку на бік.

Якщо кішка постійно шипить або часто виглядає схвильованою, можливо варто звернутися до ветеринара. Хронічна нервозність може спричинити проблеми зі здоров'ям, пов'язані зі стресом, такі як переїдання або ослаблення імунної системи, які можуть сприяти ожирінню та інфекціям.

Нагадаємо, як відучити кішку дряпати меблі та є кімнатні рослини.