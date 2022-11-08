Жена Алека Болдуина показала, как выглядит после рождения седьмого ребенка

Супруга актера не стесняется демонстрировать свою фигуру.

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Жена голливудского актера Алека Болдуина, инструктор по йоге Хилария Болдуин, показала в своем Instagram, как выглядит после родов.

В сторис Хилария опубликовала фотографию в длинном вечернем платье и показала свой животик, оставшийся после рождения седьмого ребенка.

"Мой 6-недельный послеродовой живот", — написала супруга Болдуина.

[ + – ] Хилария Болдуин Фото: Скриншот Instagram @hilariabaldwin

В соцсетях Хилария поделилась с поклонниками, что почти сразу после родов начала возвращать свою физическую форму и заниматься спортом.

На одном из видео супруга известного актера показала упражнения, помогающие ей усовершенствовать тело.

"Отжимания пугают. Но я работаю над тем, чтобы стать сильнее после родов… Мне нравится совмещать полные отжимания с модифицированными отжиманиями", — рассказала Хилария.

Напомним, 64-летняя знаменитость Алек Болдуин, его супруга Хилария и их пятеро детей вышли на прогулку по городу в поисках конфет на Хэллоуин. Хилария держала на руках дочь Иларию Каталину Ирэну, которая совсем недавно родилась и стала седьмым общим ребенком пары, состоящей в браке с 2012 года.

У Алека есть еще одна старшая дочь — 27-летняя Айрленд Элис, родившаяся от отношений с актрисой Ким Бейсингер.