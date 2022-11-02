Алека Болдуина сфотографировали на прогулке в Нью-Йорке с женой и детьми

Голливудский актер и его большая семья были замечены фотографами на одной из центральных улиц города.

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64-летняя знаменитость Алек Болдуин, его супруга Хилария и их пятеро детей вышли на прогулку по городу в поисках конфет на Хэллоуин. Об этом сообщает Daily Mail.

Родители были в обычной одежде, а дети одеты в костюмы в честь самого страшного праздника.

[ + – ] Семья Алека Болдуина Фото: Getty Images

Хилария держала на руках дочь Иларию Каталину Ирэну, которая совсем недавно родилась и стала седьмым общим ребенком пары, состоящей в браке с 2012 года. Вероятно, малышка с мамой пока неразлучка, раз Хилария решила взять ее с собой, двух младших детей они оставили дома.

У Алека есть еще одна старшая дочь — 27-летняя Айрленд Элис, родившаяся от отношений с актрисой Ким Бейсингер. Она, кстати, тоже нарядилась на праздник и поделилась снимком хэллоуинского образа в Instagram.

Кроме Иларии Каталины Ирены, в семье актера и фитнес-инструктора подрастают годовалая Лючия, полуторагодовалый Эдуардо, 4-летний Ромео, 5-летний Леонардо, 7-летний Рафаэль и 8-летняя Кармен.

Алек всегда говорил, что мечтает воспитать много детей, и что семья для него – самое главное.

Напомним, с октября 2021 актер находится под давлением после того, как на съемках вестерна "Ржавчина" случайно застрелил оператора из Украины Галину Хатчинс. Женщина скончалась от полученного ранения, у нее остались муж и сын.

Позже Болдуин заявил, что не нажимал на курок, однако ФБР в своем отчете сообщило о том, что стрелял именно он.

На актера подали несколько исков члены его съемочной команды, муж погибшей Галины, а также родственники морпеха, погибшего в Афганистане.