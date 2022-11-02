Алека Болдвіна сфотографували на прогулянці в Нью-Йорку з дружиною та дітьми

Голлівудський актор і його велика родина були помічені фотографами на одній із центральних вулиць міста.

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64-річна знаменитість Алек Болдвін, його дружина Гіларія та їхні п'ятеро дітей вийшли на прогулянку містом у пошуках цукерок на Геловін. Про це повідомляє Daily Mail.

Батьки були у звичайному одязі, а діти одягнені в костюми на честь найстрашнішого свята.

[ + – ] Сім'я Алека Болдвіна Фото: Getty Images

Гіларія тримала на руках дочку Іларію Каталіну Ірену, яка зовсім недавно народилася та стала сьомою спільною дитиною пари, що в шлюбі з 2012 року. Імовірно, мала з мамою поки нерозлучна, якщо Гіларія вирішила взяти її з собою, двох молодших дітей вони залишили вдома.

Алек має ще одну старшу дочку — 27-річну Айрленд Еліс, яка народилася від стосунків із акторкою Кім Бейсінгер. Вона, до речі, теж убралася на свято й поділилася знімком геловінського образу в Instagram.

Крім Іларії Каталіни Ірени, у сім'ї актора та фітнес-інструкторки підростають однорічна Лючія, півторарічний Едуардо, 4-річний Ромео, 5-річний Леонардо, 7-річний Рафаель і 8-річна Кармен.

Алек завжди казав, що мріє виховати багато дітей і що сім'я для нього — найголовніше.

Нагадаємо, з жовтня 2021 року актор перебуває під тиском після того, як на зйомках вестерну "Ржавчина" випадково застрелив операторку з України Галину Хатчинс. Жінка померла від отриманого поранення, у неї залишилися чоловік і син.

Пізніше Болдвін заявив, що не натискав на курок, проте ФБР у своєму звіті повідомило, що стріляв саме він.

На актора подали кілька позовів члени його знімальної команди, чоловік загиблої Галини, а також родичі морпіха, який загинув в Афганістані.