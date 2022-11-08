Дружина Алека Болдвіна показала, який вигляд має після народження сьомої дитини

Дружина актора не соромиться демонструвати свою фігуру.

Related video

Дружина голлівудського актора Алека Болдвіна, інструкторка з йоги Гіларія Болдвін, показала у своєму Instagram, який вигляд має після пологів.

У сторіс Гіларія опублікувала фотографію в довгій вечірній сукні та показала свій животик, що залишився після народження сьомої дитини.

"Мій 6-тижневий післяпологовий живіт", — написала дружина Болдвіна.

[ + – ] Гіларія Болдвін Фото: Скриншот Instagram @hilariabaldwin

У соцмережах Гіларія поділилася з шанувальниками, що майже одразу після пологів почала повертати свою фізичну форму та займатися спортом.

На одному з відео дружина відомого актора показала вправи, які допомагають їй удосконалити тіло.

"Віджимання лякають. Але я працюю над тим, щоб стати сильнішою після пологів... Мені подобається поєднувати повні віджимання з модифікованими віджиманнями", — розповіла Гіларія.

Нагадаємо, 64-річна знаменитість Алек Болдвін, його дружина Гіларія та їхні п'ятеро дітей вийшли на прогулянку містом у пошуках цукерок на Геловін. Гіларія тримала на руках дочку Іларію Каталіну Ірену, яка зовсім недавно народилася та стала сьомою спільною дитиною пари, яка одружилася 2012 року.

Алек має ще одну старшу дочку — 27-річну Айрленд Еліс, яка народилася від стосунків із акторкою Кім Бейсінгер.