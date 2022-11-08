"Прекрасные гости". Появились подробности свидания принца Гарри и Меган Маркл в ресторане

Королевские супруги отправились на романтический ужин без своих детей.

Related video

Стали известны подробности недавнего свидания Меган Маркл и принца Гарри. Об этом пишет Page Six.

Королевская пара поужинала в ресторане с подобающим названием "Герцогиня", и инсайдер рассказал изданию, что они были "невероятно приятными" и "действительно вежливыми с персоналом" на протяжении всего вечера.

38-летний Гарри и 41-летний Меган решили остаться без внимания, а источник сообщил, что "вы бы никогда не заметили", что королевская пара была даже в горячей точке Охай, Калифорния.

"Никто к ним не подходил, и если люди узнавали их, никто этого не показывал", — отметил инсайдер, подчеркнув, что пара была "прекрасными гостями".

Несмотря на то, что королевский сын и его возлюбленная не имели бронирования, и это был "в первый раз, когда они были там", их быстро разместили. Далее они поделились половиной курицы тандури, прежде чем отправиться домой к детям.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Ранее герцогиня Сассекская рассказывала, что сама готовит еду для своей семьи из четырех человек и трех собак.

"Я готовлю завтрак для них всех троих", — сказала она. "Для меня это очень важно. Я люблю это делать".

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Напомним, Меган Маркл раскрыла свою ежедневную утреннюю рутину.

Также Фокус писал о том, что герцоги Сассекские нарушили древнюю королевскую традицию и еще больше разгневали короля Карла III.