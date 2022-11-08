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"Чудові гості". З'явилися подробиці побачення принца Гаррі та Меган Маркл у ресторані

Принц Гаррі та Меган Маркл, Принц Гаррі та Меган Маркл діти, Принц Гаррі та Меган Маркл на побаченні, герцог та герцогиня сассекські
Фото: Getty Images | Принц Гаррі та Меган Маркл

Королівське подружжя відправилося на романтичну вечерю без своїх дітей.

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Стали відомі подробиці нещодавнього побачення Меган Маркл та принца Гаррі. Про це пише Page Six.

Королівська пара повечеряла в ресторані з належною назвою "Герцогиня", і інсайдер розповів виданню, що вони були "неймовірно приємними" та "справді ввічливими з персоналом" протягом усього вечора.

38-річний Гаррі та 41-річний Меган вирішили залишитися поза увагою, а джерело повідомило, що "ви б ніколи не помітили", що королівська пара була навіть у гарячій точці Охай, Каліфорнія.

"Ніхто до них не підходив, і якщо люди впізнавали їх, ніхто цього не показував", — зазначив інсайдер, підкресливши, що пара була "чудовими гостями".

Незважаючи на те, що королівський син та його кохана не мали бронювання, і це був "перший раз, коли вони були там", їх швидко розмістили. Далі вони поділилися половиною курки тандурі, перш ніж відправитися додому до дітей.

Принц Гаррі та Меган Маркл Fullscreen
Принц Гаррі та Меган Маркл
Фото: Getty Images

Раніше герцогиня Сассекська розповідала, що сама готує їжу для своєї родини з чотирьох осіб і трьох їхніх собак.

"Я готую сніданок для них усіх трьох", — сказала вона. "Для мене це дуже важливо. Я люблю це робити".

Принц Гаррі та Меган Маркл Fullscreen
Принц Гаррі та Меган Маркл
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Меган Маркл розкрила свою щоденну ранкову рутину.

Також Фокус писав про те, що герцоги Сассекські порушили давню королівську традицію та ще більше розгнівали короля Карла ІІІ.