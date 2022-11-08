"Чудові гості". З'явилися подробиці побачення принца Гаррі та Меган Маркл у ресторані

Королівське подружжя відправилося на романтичну вечерю без своїх дітей.

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Стали відомі подробиці нещодавнього побачення Меган Маркл та принца Гаррі. Про це пише Page Six.

Королівська пара повечеряла в ресторані з належною назвою "Герцогиня", і інсайдер розповів виданню, що вони були "неймовірно приємними" та "справді ввічливими з персоналом" протягом усього вечора.

38-річний Гаррі та 41-річний Меган вирішили залишитися поза увагою, а джерело повідомило, що "ви б ніколи не помітили", що королівська пара була навіть у гарячій точці Охай, Каліфорнія.

"Ніхто до них не підходив, і якщо люди впізнавали їх, ніхто цього не показував", — зазначив інсайдер, підкресливши, що пара була "чудовими гостями".

Незважаючи на те, що королівський син та його кохана не мали бронювання, і це був "перший раз, коли вони були там", їх швидко розмістили. Далі вони поділилися половиною курки тандурі, перш ніж відправитися додому до дітей.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Раніше герцогиня Сассекська розповідала, що сама готує їжу для своєї родини з чотирьох осіб і трьох їхніх собак.

"Я готую сніданок для них усіх трьох", — сказала вона. "Для мене це дуже важливо. Я люблю це робити".

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Нагадаємо, Меган Маркл розкрила свою щоденну ранкову рутину.

Також Фокус писав про те, що герцоги Сассекські порушили давню королівську традицію та ще більше розгнівали короля Карла ІІІ.