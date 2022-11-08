Стало известно, кто будет ведущим церемонии "Оскар" в 2023 году

12 марта 2023 года состоится 95-я церемония награждения премии "Оскар"

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Исполнительные продюсеры церемонии вручения премии "Оскар" Гленн Вайс и Рики Киршнер сообщили, что ведущим церемонии награждения "Оскар" станет телеведущий, комик, продюсер и сценарист Джимми Киммел. Об этом пишет Variety.

Для Киммела эта церемония станет третей в карьере. Он уже вел "Оскар" в 2017-м и 2018-м годах.

"Быть ​​приглашенным вести церемонию вручения "Оскара" в третий раз — это либо большая честь, либо ловушка. В любом случае, я благодарен Академии за то, что она пригласила меня так быстро после того, как все подходящие кандидаты сказали "нет", — отреагировал в соей манере комик.

Официальной информации о том, кто мог быть приглашен на церемонию "Оскар" нет, но ходили неподтвержденные слухи о том, что продюсеры приглашали Криса Рока, предыдущего ведущего. Тогда оскароносный актер Уилл Смит в прямом эфире кинопремии "Оскар 2022" вышел на сцену и дал пощечину ведущему Крису Року. Причина такого поведения знаменитости кроется в неудачной шутке комика в отношении жены Смита Джады Пинкетт-Смит, страдающей от патологического выпадения волос и полностью избавившейся от волос на голове.

Впоследствии Смит извинился за свой резкий поступок, однако громкость скандала лишила актера членства в Американской киноакадемии и ряда контрактов.