Стало відомо, хто буде ведучим церемонії "Оскар" у 2023 році

12 березня 2023 року відбудеться 95-та церемонія нагородження премії "Оскар".

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Виконавчі продюсери церемонії вручення премії "Оскар" Глен Вайс і Рікі Кіршнер повідомили, що ведучим церемонії нагородження "Оскар" стане телеведучий, комік, продюсер і сценарист Джиммі Кіммел. Про це пише Variety.

Для Кіммела ця церемонія стане третьою в кар'єрі. Він уже вів "Оскар" у 2017-му та 2018-му роках.

"Бути запрошеним вести церемонію вручення "Оскара" втретє — це або велика честь, або пастка. У будь-якому випадку, я вдячний Академії за те, що вона запросила мене так швидко після того, як всі відповідні кандидати сказали "ні", — відреагував у своїй манері комік.

Офіційної інформації про те, хто міг бути запрошений на церемонію "Оскар", немає, але ходили непідтверджені чутки про те, що продюсери запрошували Кріса Рока, попереднього ведучого. Тоді оскароносний актор Вілл Сміт у прямому ефірі кінопремії "Оскар 2022" вийшов на сцену й дав ляпас ведучому Крісу Року. Причина такої поведінки знаменитості криється в невдалому жарті коміка щодо дружини Сміта Джади Пінкетт-Сміт, яка страждає від патологічного випадання волосся та повністю позбулася волосся на голові.

Згодом Сміт вибачився за свій різкий вчинок, проте гучність скандалу позбавила актора членства в Американській кіноакадемії та низки контрактів.