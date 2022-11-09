Киану Ривз снова вернется к роли Джона Уика

Актер сейчас находится в Праге, где снимает эпизоды со своим участием.

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58-летний голливудский актер Киану Ривз вернется к роли наемного убийцы Джона Уика в грядущем спин-оффе фильма "Балерина" режиссера Лена Уайзмана по сценарию Шей Хаттен с Аной де Армас в главной роли, сообщает Collider.

Насколько значимым будет персонаж Ривза, пока что неясно. Сейчас он находится в Праге (Чехия), где снимаются эпизоды с его участием.

Ранее было объявлено, что Иэн МакШейн, который играет Уинстона, менеджера дружественного к убийцам отеля The Continental в "Джоне Уике", сыграет свою роль в "Балерине", хотя также неизвестно, насколько заметным он будет.

Что известно наверняка, так это то, что этот персонаж будет показан более детально в спин-оффе сериала-приквела "Континенталь", посвященного ранним годам Уинстона, управлявшего отелем для наемных убийц.

Ана де Армас уже доказала, что способна сниматься в боевиках, сыграв второстепенную роль в прошлогоднем фильме о Джеймсе Бонде "Не время умирать", который стал лебединой песней для звезды Дэниела Крейга.

Актриса недавно получила похвалу от критиков за роль Мэрилин Монро в скандальном фильме "Блондинка", основанном на одноименном художественном произведении Джойс Кэрол Оутс, хотя относительно самой картины мнения обозревателей разделились.

Напомним, Киану Ривз, который родился в Ливане, но вырос в Канаде и до сих пор является гражданином этой страны, так и не получил американский паспорт.