Кіану Рівз знову повернеться до ролі Джона Віка

Актор зараз перебуває в Празі, де знімає епізоди зі своєю участю.

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58-річний голлівудський актор Кіану Рівз повернеться до ролі найманого вбивці Джона Віка в майбутньому спін-офі фільму "Балерина" режисера Лена Вайсмана за сценарієм Шей Гаттен із Аною де Армас у головній ролі, повідомляє Collider.

Наскільки значущим буде персонаж Рівза, поки що незрозуміло. Наразі він перебуває в Празі (Чехія), де знімаються епізоди за його участю.

Раніше було оголошено, що Ієн МакШейн, який грає Вінстона, менеджера дружнього до вбивць готелю The Continental у "Джоні Віку", зіграє свою роль у "Балеріні", хоча також невідомо, наскільки помітним він буде.

Що відомо напевно, так це те, що цей персонаж буде показаний детальніше в спін-офі серіалу-приквела "Континенталь", присвяченого раннім рокам Вінстона, який керував готелем для найманих убивць.

Ана де Армас уже довела, що здатна зніматися в бойовиках, зігравши другорядну роль у торішньому фільмі про Джеймса Бонда "Не час помирати", який став лебединою піснею для зірки Деніела Крейга.

Акторка нещодавно отримала похвалу від критиків за роль Мерилін Монро в скандальному фільмі "Блондинка", заснованому на однойменному художньому творі Джойс Керол Оутс, хоча щодо самої стрічки думки оглядачів розділилися.

Нагадаємо, Кіану Рівз, який народився в Лівані, але виріс у Канаді й досі є громадянином цієї країни, так і не отримав американський паспорт.