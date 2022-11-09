Муж Зары Тиндалл рассказал об их знакомстве и первом свидании

Внучка королевы Елизаветы II и бывший спортсмен встретились на другом континенте мира.

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44-летний английский игрок в регби Майк Тиндалл рассказал о первом свидании со своей женой Зарой. Об этом пишет People.

В свежем эпизоде шоу "Я знаменитость" возлюбленный внучки королевы Елизаветы II поделился милой историей о том, как он познакомился со своей женой, и рассказал об их неожиданном первом свидании. Влюбленные впервые встретились во время Чемпионата мира по регби 2003 года в Австралии, а именно в баре Manly Wharf.

"Я был на Чемпионате мира, она смотрела", – рассказывает Майк Тиндалл. "Меня исключили из полуфинала. Я был взбешен, поэтому я пошел выпить пива с другим парнем, которого тоже выгнали, и парнем, который был [в Сиднее]. Они встречались с ней раньше, познакомили нас, а потом и я поболтал".

[ + – ] Майк Тиндалл с женой и детьми Фото: The Daily Mail

Их первое свидание прошло в формате обеда в местном заведении. А кончилось тем, они оба перебрали с алкоголем.

"Это было хорошее начало", — признается Тиндалл, добавляя, что решение исключить его из команды было лучшим, ведь таким образом спортсмен и встретил свою вторую половинку.

Майк Тиндалл и Зара Филлипс обручились в 2010 и поженились через год. У них родилось трое детей – дочери Мия, 8 лет, Лена, 4 года, и сын Лукас, 1 год.

[ + – ] Майк Тиндалл и Зара Тиндалл Фото: Getty Images

Напомним, Майк Тиндалл снялся в рекламе пиццы.

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