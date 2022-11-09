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Стиль життя

Чоловік Зари Тіндалл розповів про їхнє знайомство та перше побачення

Зара Тіндалл та Майк Тіндалл, Зара Тіндалл та Майк Тіндалл перше побачення, донька принцеси анни, онука королеви
Фото: Getty Images | Зара Тіндалл та Майк Тіндалл

Онука королеви Єлизавети ІІ та колишній спортсмен зустрілися на іншому континенті світу.

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44-річний англійський гравець у регбі Майк Тіндалл розповів про перше побачення зі своєю дружиною Зарою. Про це пише People.

У свіжому епізоді шоу "Я знаменитість" коханий онуки королеви Єлизавети ІІ поділився милою історією про те, як він познайомився зі своєю дружиною, і розповів про їхнє несподіване перше побачення. Закохані вперше зустрілися під час Чемпіонату світу з регбі 2003 року в Австралії, а саме у барі Manly Wharf.

"Я був на Чемпіонаті світу з футболу, вона дивилася", — розповідає Майк Тіндалл. "Мене виключили з півфіналу. Я був розлючений, тому я пішов випити пива з іншим хлопцем, якого вигнали, і хлопцем, який був [у Сіднеї]. Вони зустрічалися з нею раніше, познайомили нас, а потім я побалакав".

Майк Тіндалл з дружиною та дітьми Fullscreen
Майк Тіндалл з дружиною та дітьми
Фото: The Daily Mail

Їхнє перше побачення пройшло у форматі обіду в місцевому закладі. А закінчилося тим, вони обидвоє перебрали з алкоголем.

"Це був хороший початок", — зізнається Тіндалл, додаючи, що рішення виключити його з команди було найкращим, адже таким чином спортсмен і зустрів свою другу половинку.

Майк Тіндалл і Зара Філліпс заручилися у 2010 році і одружилися через рік. У них народилося троє дітей — доньки Мія, 8 років, і Лена, 4 роки, і син Лукас, 1 рік.

Майк Тіндалл та Зара Тіндалл Fullscreen
Майк Тіндалл та Зара Тіндалл
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Майк Тіндалл знявся в рекламі піци.

Також Фокус писав про вияв почуттів доньки принцеси Анни та її чоловіка на публіці.