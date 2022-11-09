Редчайший изумруд с судна, затонувшего 400 лет назад, продадут для помощи Украине

За кольцо, которое его хозяйка назвала своей самой большой ценностью, планируют выручить до 70 тысяч долларов.

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Изумруд весом 6,25 карата, который находился на испанском корабле "Нуэстра-Сеньора-де-Аточа", затонувшем во время урагана в 1622 году, уйдет с молотка на аукционе Sotheby’s Magnificent Jewels по цене от 50 000 до 70 000 долларов, сообщает издание Smithsonian.

"Аточа" была судном, предназначенным для поддержки испанской колонизации, и возвращалась из экспедиции в Гаване, когда попала в ураган и затонула. Та же участь постигла и другое судно, "Санта-Маргарита". Корабли оставались под водой около нынешней Флориды более 300 лет.

В 1960-х годах охотник за сокровищами Мел Фишер обнаружил "Санта-Маргариту" недалеко от побережья Флориды. Наконец, в 1985 году Фишер и его команда охотников за сокровищами после долгих поисков нашли главный корпус "Аточи", а вместе с ним – и клад с сокровищами. Помимо 30 килограммов колумбийских изумрудов, на корабле находились 180 000 серебряных монет, 24 тонны боливийского серебра, 125 золотых слитков и коллекция венесуэльского жемчуга.

После первоначальных открытий Фишера на сокровища претендовал штат Флорида, однако после продолжительной судебной тяжбы Верховный суд США в 1982 году передал все права охотникам за сокровищами.

Одним из спонсоров экспедиции был Фрэнк Пердью, покойный генеральный директор Perdue Farms. Он получил часть сокровищ "Аточи", общая стоимость которых превысила миллиард долларов. Большую их часть Пердью пожертвовал Смитсоновскому институту и ​​Техническому колледжу Делавэра, но оставил себе один предмет – изумруд, из которого сделал обручальное кольцо длясвоей невесты Митцы, на которой женился в 1988 году.

"Хотя Фрэнк пожертвовал почти все монеты и другие артефакты, которые он получил с "Аточи", он сохранил эту вещь, поскольку он был очарован романтикой истории, я не удивлена, что он сохранил изумруд", – заявила вдова.

Митци Пердью, которая посетила Украину летом, решила выставить изумруд на аукцион, чтобы поддержать гуманитарную деятельность в нашей стране. Деньги будут переданы фонду который занимается гуманитарной поддержкой в Украине, и на них нуждающимся обеспечат медикаменты, детское питание, продукты, тепло, жилье и даже эвакуацию.

Напомним, на аукционе Sotheby’s в Гонконге за 57,7 млн долларов был продан чрезвычайно редкий розовый бриллиант Williamson Pink Star. Название камня отсылает к другому украшению, подаренному покойной королеве Великобритании Елизавете II на свадьбу