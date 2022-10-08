Чрезвычайно редкий розовый бриллиант ушел с молотка за рекордные 58 млн долларов (фото)

Williamson Pink Star весом 11,15 карата был назван в честь другого розового бриллианта, подаренного королеве Елизавете II на свадьбу. Лот продали неизвестному покупателю на аукционе Sotheby’s в Гонконге.

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На аукционе Sotheby’s в Гонконге за 57,7 млн долларов был продан чрезвычайно редкий розовый бриллиант Williamson Pink Star. Название камня отсылает к другому украшению, подаренному покойной королеве Великобритании Елизавете II на свадьбу — это, вероятно, и помогло повысить изначальную стоимость лота вдвое. Об этом пишет издание Guardian.

Камень установил мировой рекорд по самой высокой цене за карат для бриллианта, проданного на аукционе, говорится в публикации.

[ + – ] Williamson Pink Star

"Это поразительный результат, учитывая заманчивую связь с королевой Елизаветой, рост цен на розовые бриллианты из-за их растущей редкости и фон нестабильной мировой экономики", — заявил управляющий директор лондонского ювелирного магазина 77 Diamonds Тобиас Корминд.

[ + – ] Williamson Pink Star

По данным издания, бриллиант в форме подушки назван в честь двух других крупных розовых бриллиантов: овального бриллианта Pink Star смешанной огранки весом 59,60 карата, который был продан на аукционе в 2017 году за 71,2 млн долларов, и камня весом 23,60 карат, подаренного королеве канадским геологом и ярым поклонником королевской семьи Джоном Тоберном Уильямсоном в 1947 году.

Украшение в виде цветочной броши, созданной Фредериком Мью из Cartier в 1953 году, было фаворитом покойной королевы — она носила брошь множество раз во время своего правления, включая серебряный юбилей, отметили в СМИ.

Розовые бриллианты особенно редки среди цветных бриллиантов, и никто точно не знает, как они становятся розовыми геологически, говорится в публикации.

[ + – ] Williamson Pink Star

"Хотя азот и бор ответственны за яркие оттенки желтых и голубых бриллиантов соответственно, нет никаких доказательств того, что розовые бриллианты получают свой цвет от микроэлементов. Скорее кристаллическая структура камня избирательно поглощает свет в результате идиосинкразического дефекта решетки, что приводит к необычному расположению атомов в кристалле", — говорится в сообщении аукциона Sotheby’s.

Тем временем в Южной Африке требуют от королевской семьи вернуть 500-каратный бриллиант Куллинан I.

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