Надзвичайно рідкісний рожевий діамант пішов із молотка за рекордні 58 млн доларів (фото)

Williamson Pink Star вагою 11,15 каратів було названо на честь іншого рожевого діаманта, подарованого королеві Єлизаветі II на весілля. Лот продали невідомому покупцю на аукціоні Sotheby's у Гонконгу.

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На аукціоні Sotheby's у Гонконгу за 57,7 млн доларів продали надзвичайно рідкісний рожевий діамант Williamson Pink Star. Назва каменю відсилає до іншої прикраси, подарованої покійній королеві Великої Британії Єлизаветі II на весілля — це, мабуть, і допомогло підвищити початкову вартість лота вдвічі. Про це пише видання Guardian.

Камінь встановив світовий рекорд за найвищою ціною за карат для діаманта, проданого на аукціоні, йдеться у публікації.

[ + – ] Williamson Pink Star

"Це разючий результат, враховуючи привабливий зв'язок із королевою Єлизаветою, зростання цін на рожеві діаманти через їхню рідкість і фон нестабільної світової економіки", — заявив керівний директор лондонського ювелірного магазину 77 Diamonds Тобіас Кормінд.

[ + – ] Williamson Pink Star

За даними видання, діамант у формі подушки названий на честь двох інших великих рожевих діамантів: овального діаманта Pink Star змішаного огранювання вагою 59,60 каратів, який був проданий на аукціоні в 2017 році за 71,2 млн доларів, і каменя вагою 23,60 карат, подарованого королеві канадським геологом і затятим шанувальником королівської родини Джоном Тоберном Вільямсоном у 1947 році.

Прикраса у вигляді квіткової брошки, створеної Фредеріком Мью з Cartier у 1953 році, була фаворитом покійної королеви — вона носила брошку багато разів під час свого правління, враховуючи срібний ювілей, зазначили у ЗМІ.

Рожеві діаманти особливо рідкісні серед кольорових діамантів, і ніхто точно не знає, як вони стають рожевими геологічно, йдеться у публікації.

[ + – ] Williamson Pink Star

"Хоча азот і бор відповідальні за яскраві відтінки жовтих і блакитних діамантів відповідно, немає жодних доказів того, що рожеві діаманти отримують свій колір від мікроелементів. Швидше кристалічна структура каменю вибірково поглинає світло внаслідок ідіосинкразичного дефекту решітки, що призводить до незвичного розташування атомів у кристалі", — йдеться у повідомленні аукціону Sotheby's.

Тим часом у Південній Африці вимагають від королівської родини повернути 500-каратний діамант Куллін I.

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