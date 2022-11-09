Рідкісний смарагд із судна, що затонуло 400 років тому, продадуть для допомоги Україні

За обручку, яку його господиня назвала своєю найбільшою цінністю, планують виручити до 70 тисяч доларів.

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Смарагд вагою 6,25 карата, який був на іспанському кораблі "Нуестра-Сеньйора-де-Аточа", що затонув під час урагану в 1622 році, піде з молотка на аукціоні Sotheby's Magnificent Jewels за ціною від 50 000 до 70 000 Smithsonian.

"Аточа" була судном, призначеним для підтримки іспанської колонізації, та поверталася з експедиції в Гавані, коли потрапила в ураган і затонула. Така ж доля спіткала й інше судно, "Санта-Маргарита". Кораблі залишалися під водою біля нинішньої Флориди понад 300 років.

У 1960-х роках мисливець за скарбами Мел Фішер виявив "Санта-Маргариту" неподалік узбережжя Флориди. Нарешті, 1985 року Фішер і його команда мисливців за скарбами після довгих пошуків знайшли головний корпус "Аточі", а разом із ним — і клад зі скарбами. Крім 30 кілограмів колумбійських смарагдів, на кораблі були 180 000 срібних монет, 24 тонни болівійського срібла, 125 золотих злитків і колекція венесуельських перлів.

Після початкових відкриттів Фішера на скарби претендував штат Флорида, проте після тривалої судової тяганини Верховний суд США в 1982 році передав усі права мисливцям за скарбами.

Одним зі спонсорів експедиції був Френк Пердью, покійний генеральний директор Perdue Farms. Він отримав частину скарбів "Аточі", загальна вартість яких перевищила мільярд доларів. Більшу їх частину Пердью пожертвував Смітсонівському інституту й Технічному коледжу Делавера, але залишив собі один предмет — смарагд, із якого зробив обручку для своєї нареченої Мітці, з якою одружився в 1988 році.

"Хоча Френк пожертвував майже всі монети й інші артефакти, які він отримав із "Аточі", він зберіг цю річ, оскільки він був зачарований романтикою історії, я не здивована, що він зберіг смарагд", — заявила вдова.

Мітці Пердью, яка відвідала Україну влітку, вирішила виставити смарагд на аукціон, аби підтримати гуманітарну діяльність у нашій країні. Гроші будуть передані фонду, який займається гуманітарною підтримкою в Україні, і на них забезпечать медикаменти, дитяче харчування, продукти, тепло, житло та навіть евакуацію.

Нагадаємо, на аукціоні Sotheby's у Гонконгу за 57,7 млн доларів був проданий надзвичайно рідкісний рожевий діамант Williamson Pink Star. Назва каменю відсилає до іншої прикраси, подарованої покійній королеві Великобританії Єлизаветі II на весілля