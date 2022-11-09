Детектив от Тиффани. Представитель бренда погибла, ее драгоценности были украдены, а любовник исчез
71-летняя Дилек Эртек была дистрибьютором Tiffany & Co в Турции более 20 лет
Загадочным образом погибла турчанка Дилек Эртек, которая была представителем ювелирного бренда Tiffany в Турции более 20 лет, открыв первый фирменный магазин в Стамбуле в 1995 году. 71-летняя Дилек в три часа ночи упала в океан с палубы круизного лайнера Norwegian Spirit у побережья Таити. Об этом пишет Daily Mail.
Позже выяснилось, что ее драгоценности пропали из каюты, а 74-летнему швейцарцу, который был ее любовником, понадобилось более 20 часов, чтобы сообщить о ее исчезновении.
Полиция допросила любовника Эртек, но отпустила, не задержав. Он уже вернулся в Швейцарию. Семья ювелирного магната возмущена и требует провести расследование более тщательно.
Сын 71-летней женщины, Гекче Атук говорит, что из сейфа в каюте его матери пропали драгоценности стоимостью в десятки тысяч долларов.
Пока о смерти "ювелирной королевы", как ее прозвали на родине, известно немного. Камеры наблюдения зафиксировали, как темная фигура падает в океан. Дилек Эртек погибла, разбившись о воду. Но ее семья не понимает, как женщина, рост которой был не более 160 см, могла упасть, перегнувшись через метровое ограждение.
Капитан круизного лайнера к которому они обратились за разъяснениями, отметил, что упасть таким образом с борта корабля нелегко. Только если специально не перелезть через ограждение, что, скорей всего 71-летняя женщина не делала. Поиски в море тела Эртек прекращены.
Делом занимается полиция Таити.
Известно, что погибшая поднялась на борт лайнера Norwegian Spirit 24 октября на острове Папеэте во Французской Полинезии, чтобы отпраздновать свой день рождения на Бора-Бора, небольшом острове в южной части Тихого океана. Однако до него она не дожила, погибнув в океане.
Круиз должен был закончиться в Гонолулу на Гавайях.
Дилек Эртек родилась в Стамбуле и окончила Университет Мимар Синан, факультет архитектуры.
Она продолжала изучать бриллианты в Геммологическом институте Америки в Нью-Йорке.
В конце 1995 года она открыла первый магазин Tiffany в Стамбуле. Она была дистрибьютором Tiffany & Co в Турции более 20 лет.