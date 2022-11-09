Детектив от Тиффани. Представитель бренда погибла, ее драгоценности были украдены, а любовник исчез

71-летняя Дилек Эртек была дистрибьютором Tiffany & Co в Турции более 20 лет

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Загадочным образом погибла турчанка Дилек Эртек, которая была представителем ювелирного бренда Tiffany в Турции более 20 лет, открыв первый фирменный магазин в Стамбуле в 1995 году. 71-летняя Дилек в три часа ночи упала в океан с палубы круизного лайнера Norwegian Spirit у побережья Таити. Об этом пишет Daily Mail.

Позже выяснилось, что ее драгоценности пропали из каюты, а 74-летнему швейцарцу, который был ее любовником, понадобилось более 20 часов, чтобы сообщить о ее исчезновении.

Полиция допросила любовника Эртек, но отпустила, не задержав. Он уже вернулся в Швейцарию. Семья ювелирного магната возмущена и требует провести расследование более тщательно.

Фото: Daily Sabah

Сын 71-летней женщины, Гекче Атук говорит, что из сейфа в каюте его матери пропали драгоценности стоимостью в десятки тысяч долларов.

Пока о смерти "ювелирной королевы", как ее прозвали на родине, известно немного. Камеры наблюдения зафиксировали, как темная фигура падает в океан. Дилек Эртек погибла, разбившись о воду. Но ее семья не понимает, как женщина, рост которой был не более 160 см, могла упасть, перегнувшись через метровое ограждение.

Капитан круизного лайнера к которому они обратились за разъяснениями, отметил, что упасть таким образом с борта корабля нелегко. Только если специально не перелезть через ограждение, что, скорей всего 71-летняя женщина не делала. Поиски в море тела Эртек прекращены.

Делом занимается полиция Таити.

[ + – ] Круизный лайнер Norwegian Spirit Фото: Скриншот

Известно, что погибшая поднялась на борт лайнера Norwegian Spirit 24 октября на острове Папеэте во Французской Полинезии, чтобы отпраздновать свой день рождения на Бора-Бора, небольшом острове в южной части Тихого океана. Однако до него она не дожила, погибнув в океане.

Круиз должен был закончиться в Гонолулу на Гавайях.

Дилек Эртек родилась в Стамбуле и окончила Университет Мимар Синан, факультет архитектуры.

Она продолжала изучать бриллианты в Геммологическом институте Америки в Нью-Йорке.

В конце 1995 года она открыла первый магазин Tiffany в Стамбуле. Она была дистрибьютором Tiffany & Co в Турции более 20 лет.