Детектив від Тіффані. Представниця бренду загинула, її коштовності вкрали, а коханець зник

71-річна Ділек Ертек була дистриб'юторкою Tiffany & Co у Туреччині понад 20 років.

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Загадково загинула туркиня Ділек Ертек, яка була представницею ювелірного бренду Tiffany у Туреччині понад 20 років, відкривши перший фірмовий магазин у Стамбулі у 1995 році. 71-річна Ділек о третій годині ночі впала в океан із палуби круїзного лайнера Norwegian Spirit біля узбережжя Таїті. Про це пише Daily Mail.

Згодом з'ясувалося, що її коштовності зникли з каюти, а 74-річному швейцарцю, який був її коханцем, знадобилося понад 20 годин, щоб повідомити про її зникнення.

Поліція допитала коханця Ертек, але відпустила, не затримавши. Він уже повернувся до Швейцарії. Сім'я ювелірної магнатки обурена та вимагає провести розслідування ретельніше.

Фото: Daily Sabah

Син 71-річної жінки, Гекче Атук каже, що із сейфа в каюті його матері зникли коштовності вартістю десятки тисяч доларів.

Поки про смерть "ювелірної королеви", як її прозвали на батьківщині, відомо небагато. Камери спостереження зафіксували, як темна постать падає в океан. Ділек Ертек загинула, розбившись об воду. Але її сім'я не розуміє, як жінка, зріст якої був не більш як 160 см, могла впасти, перехилившись через метрову огорожу.

Капітан круїзного лайнера, до якого вони звернулися за роз'ясненнями, зазначив, що впасти у такий спосіб із борту корабля нелегко. Тільки якщо спеціально не перелізти через огорожу, що, найімовірніше, 71-річна жінка не робила. Пошуки в морі тіла Ертек припинено.

Справою займається поліція Таїті.

[ + – ] Круїзний лайнер Norwegian Spirit Фото: Скриншот

Відомо, що загибла піднялася на борт лайнера Norwegian Spirit 24 жовтня на острові Папеете у Французькій Полінезії, щоб відсвяткувати свій день народження на Бора-Бора, невеликому острові у південній частині Тихого океану. Однак до нього вона не дожила, загинувши в океані.

Круїз мав закінчитися в Гонолулу на Гаваях.

Ділек Ертек народилася в Стамбулі та закінчила Університет Мімар Сінан, факультет архітектури.

Вона продовжувала вивчати діаманти у Гемологічному інституті Америки у Нью-Йорку.

Наприкінці 1995 року вона відкрила перший магазин Tiffany у Стамбулі. Вона була дистриб'юторкою Tiffany & Co у Туреччині понад 20 років.