Как выглядят серьги, ради которых Елизавета II проколола уши в 25 лет

Эти серьги были подарены принцессе Елизавете на свадьбу ее родителями, королем Георгом VI и королевой Елизаветой.

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Покойная королева Великобритании Елизавета II знала толк в украшениях и очень любила жемчуг и бриллианты. Благо, сокровищница монарха позволяла выбрать драгоценности на все случаи жизни. Однако было у нее одно особенно любимое украшение – серьги Cartier Greville Chandelier. Ради того, чтобы носить их, она проколола уши, когда ей исполнилось 25 лет, пишет Express.

Эти серьги принцессе Елизавете на ее свадьбу с принцем Филиппом подарили родители, король Георг VI и королева Елизавета. Они были инкрустированы бриллиантами всех известных огранок. ,

Впервые Елизавета II надела єти серьги, когда позировала для своего первого портрета в День коронации, а затем неоднократно появлялась в них на торжественных мероприятиях.

[ + – ] Королева Елизавета II на портрете в честь коронации Фото: Getty

До того, как проколоть уши, Ее Величество носила клипсы.

"Незадолго до своего воцарения, летом 1951 года, она все-таки приняла решение проколоть уши, поскольку не могла носить красивые серьги, которые получила на свадьбу. Затем она включила эти бриллиантовые серьги Cartier в свои регулярные украшения", – пишет Шейла Янг в своей книге "Драгоценности королевы".

[ + – ] Королева часто надевала серьги Cartier Greville Chandelier Фото: AlarbashJewelers

Эксперт королевской моды Миранда Холдер объяснила, что в начале 1950-х годов "пирсинг ушей только что был принят в современном обществе, и многие молодые женщины прокалывали друг другу уши, как в сцене с Сэнди из "Бриолина", используя лед, иглу и яблоко".

"Поэтому кажется важным, что Ее Величество королева была одной из первых, кто принял этот ранее непопулярный обычай", – подчеркнула она.

По словам экспертов, серьги-подвески обрамляли лицо монарха и подсвечивали ее черты.

До конца жизни королева не снимала свое любимое жемчужное колье, поскольку жемчуг она любила не меньше, если не больше, чем бриллианты.

Что касается Камиллы, новой королевы-консорта, то она никогда не прокалывала уши и не собирается делать этого впредь.

Напомним, в каких украшениях похоронили Елизавету II.